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현대차가 내외장의 고급스러움을 강화한 도심형 소형 전기 스포츠유틸리티차 '캐스퍼 일렉트릭 라운지'를 출시한다고 17일 밝혔다.

캐스퍼 일렉트릭 라운지는 '나만의 공간'을 콘셉트로 한 최상위 트림으로, 지난해 선보인 아웃도어 감성의 크로스 모델과 달리 세련된 실내 공간을 구현한 것이 특징이다.

동급 차량 중 유일하게 천연 가죽 시트를 적용했고, 케블라 콘을 넣은 프리미엄 스피커를 장착했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현대차, 캐스퍼 일렉트릭 라운지 출시…‘나만의 공간’ 구현한 최상위 트림

입력 2026.03.17 13:10

수정 2026.03.17 13:30

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캐스퍼 일렉트릭 라운지 외장 이미지. 현대차 제공

캐스퍼 일렉트릭 라운지 외장 이미지. 현대차 제공

현대차가 내외장의 고급스러움을 강화한 도심형 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘캐스퍼 일렉트릭 라운지’를 출시한다고 17일 밝혔다.

캐스퍼 일렉트릭 라운지는 ‘나만의 공간’을 콘셉트로 한 최상위 트림으로, 지난해 선보인 아웃도어 감성의 크로스 모델과 달리 세련된 실내 공간을 구현한 것이 특징이다.

동급 차량 중 유일하게 천연 가죽 시트를 적용했고, 케블라 콘을 넣은 프리미엄 스피커를 장착했다. 케블라 콘은 가볍고 단단한 소재로 만들어 진동 시 변형을 최소화하고 선명한 음향을 구현하는 스피커 진동판이다.

기존에 선택 사양이던 1열 풀 폴딩(앞좌석을 완전히 눕혀 뒤쪽 공간과 연결) 시트, 2열 슬라이딩 & 리클라이닝 시트, 트렁크 바닥을 덮는 러기지 보드를 기본 적용했다.

니트 소재의 천장 안쪽 마감재(헤드라이닝)와 접이식 앞유리 차양판(선바이저)이 아늑한 실내 분위기를 연출한다.

캐스퍼 일렉트릭 라운지는 49kWh(킬로와트시)의 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 탑재해 295㎞(17인치 휠 및 복합 기준)의 1회 충전 주행 가능 거리를 확보했다.

배터리 용량 10%에서 80%까지 충전하는 데 걸리는 시간은 약 30분이다.

차 지붕 위에 짐을 실을 수 있는 루프랙이 기본 적용돼 활용도 또한 높아졌다.

현대차 관계자는 “세련되고 고급스러운 콘셉트로 캐스퍼의 아이오닉한 이미지를 극대화한 라운지 모델, 아웃도어 감성의 크로스 모델 등 다채로운 라인업을 통해 캐스퍼 일렉트릭이 고객들의 다양한 취향을 충족시킬 수 있기를 기대한다”고 말했다.

캐스퍼 일렉트릭 라운지 실내 이미지. 현대차 제공

캐스퍼 일렉트릭 라운지 실내 이미지. 현대차 제공

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