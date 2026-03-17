현대차, 캐스퍼 일렉트릭 라운지 출시…‘나만의 공간’ 구현한 최상위 트림

현대차가 내외장의 고급스러움을 강화한 도심형 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘캐스퍼 일렉트릭 라운지’를 출시한다고 17일 밝혔다.

캐스퍼 일렉트릭 라운지는 ‘나만의 공간’을 콘셉트로 한 최상위 트림으로, 지난해 선보인 아웃도어 감성의 크로스 모델과 달리 세련된 실내 공간을 구현한 것이 특징이다.

동급 차량 중 유일하게 천연 가죽 시트를 적용했고, 케블라 콘을 넣은 프리미엄 스피커를 장착했다. 케블라 콘은 가볍고 단단한 소재로 만들어 진동 시 변형을 최소화하고 선명한 음향을 구현하는 스피커 진동판이다.

기존에 선택 사양이던 1열 풀 폴딩(앞좌석을 완전히 눕혀 뒤쪽 공간과 연결) 시트, 2열 슬라이딩 & 리클라이닝 시트, 트렁크 바닥을 덮는 러기지 보드를 기본 적용했다.

니트 소재의 천장 안쪽 마감재(헤드라이닝)와 접이식 앞유리 차양판(선바이저)이 아늑한 실내 분위기를 연출한다.

캐스퍼 일렉트릭 라운지는 49kWh(킬로와트시)의 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리를 탑재해 295㎞(17인치 휠 및 복합 기준)의 1회 충전 주행 가능 거리를 확보했다.

배터리 용량 10%에서 80%까지 충전하는 데 걸리는 시간은 약 30분이다.

차 지붕 위에 짐을 실을 수 있는 루프랙이 기본 적용돼 활용도 또한 높아졌다.

현대차 관계자는 “세련되고 고급스러운 콘셉트로 캐스퍼의 아이오닉한 이미지를 극대화한 라운지 모델, 아웃도어 감성의 크로스 모델 등 다채로운 라인업을 통해 캐스퍼 일렉트릭이 고객들의 다양한 취향을 충족시킬 수 있기를 기대한다”고 말했다.