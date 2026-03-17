서교공 노조 “오세훈, 선거 앞 알박기 인사 중단하라”···상임감사 선임 추진에 반발

18일 임시 이사회 열고 임추위 구성안 논의 서교공 1·2노조 “경영 실책 덮는 방탄 인사”

서울교통공사노동조합이 오세훈 서울시장의 서울교통공사 상임감사 선임 추진에 대해 “알박기 인사 시도”라고 반발하며 중단을 촉구했다.

제1노조인 민주노총 서울교통공사노조는 17일 오전 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 “날치기 감사 알박기 시도를 중단할 때까지 모든 수단을 동원해 막겠다”며 이같이 주장했다.

노조에 따르면, 공사는 오는 26일 예정된 정기 이사회를 앞두고 18일 임시 이사회를 연다고 통보했다. 임시 이사회에서는 ‘임원추천위원회 구성안’이 단독 안건으로 상정됐다.

노조는 임시이사회가 상임 감사 선임 절차를 앞당겨 오 시장이 후보 등록 마감 시한(5월15일)을 앞두고 임기 내 임명을 끝내려는 시도라고 보고 있다. 감사 임기는 3년이다. 성중기 전 공사 상임감사는 강남구청장 출마를 위해 지난달 사직했다.

노조는 “이번 인사는 전동차 납품 지연 사태의 중심인 다원시스와의 석연치 않은 계약 및 선금 유용 의혹이 제기되는 등 각종 의혹에 시달리는 공사의 현 상황이 반영된 것으로 보인다”며 “경영 실책을 은폐하려는 것과 다름 없다”고 주장했다.

김정섭 노조 위원장은 “그간 오 시장은 SH공사 등 여러 산하기관장 인사에서도 시의회와 외부의 반대 여론을 무시하고 보은인사를 강행해 구설과 물의를 일으켰다”며 “현재 공사에 필요한 건 방탄 인사가 아닌, 경영 쇄신과 안전 재정립을 위한 투명한 경영”이라고 말했다.

제2노조인 한국노총 서울교통공사통합노조도 18일 이사회 저지 투쟁에 함께 한다. 통합노조는 지난 16일 긴급 성명서를 내고 “전문성 없는 알박기 감사는 경영 공백과 현장 혼란을 초래할 뿐”이라며 “이번 인사를 강행한다면 가용한 모든 수단을 동원해 저지 투쟁에 돌입하겠다”고 예고했다.