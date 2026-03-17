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본문 요약

오는 6월 3일 치러지는 광역자치단체장 선거에서 경남도지사 전·현직이 맞붙게 됐다.

더불어민주당 김경수 전 지사는 이날 오전 경남도선거관리위회를 방문해 예비후보로 등록했다.

김 전 지사는 2014년, 2018년에 이어 세 번째 경남지사 선거에 출마한다.

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경남지사 선거 박완수·김경수 후보 확정···전·현직 맞대결

입력 2026.03.17 13:54

수정 2026.03.17 13:59

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  • 김정훈 기자

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지난 16일 실국본부장회의 주재하는 국민의힘 박완수 경남지사. 경남도 제공

지난 16일 실국본부장회의 주재하는 국민의힘 박완수 경남지사. 경남도 제공

오는 6월 3일 치러지는 광역자치단체장 선거에서 경남도지사 전·현직이 맞붙게 됐다. 전·현직 맞대결은 전통적인 보수 텃밭이라는 상징성을 지닌 지역에서 치러지는 만큼 파급력이 커 전국 판세를 가늠할 잣대가 될 전망이다.

국민의힘 박완수 경남도지사는 17일 경남도지사 후보자로 단수공천됐다. 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 박 지사에 대해 “풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔다”며 “안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 단수공천됐다”고 말했다.

박 지사는 보수 세가 강한 지역 정서와 우주항공청 사천 개청, 경남도민연금 도입 등 지난 4년간의 도정 성과를 내세워 수성에 나서게 됐다.

박 지사는 아직 출마 선언, 예비후보 등록 여부에 대한 명확한 입장을 밝히지 않고 있다. 후보자 등록일은 5월 14·15일 이틀간이라 박 지사는 사퇴 시점을 저울질하고 있다.

박 지사는 공천이 확정된 이날 축산물유통 거점인 김해시 주촌면 부경축산물공판장을 찾아 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 축산물 수급 상황을 확인하고 경남 체육인과 만나 4월 말 개막하는 ‘2026 전국생활체육대축전’ 준비 상황을 살피는 등 도정 현안 점검을 이어갔다.

더불어민주당 김경수 경남지사 후보가 17일 오전 경남 창원시 성산구 경남도선거관리위원회에서 후보 신청서 제출 후 출마 소감을 밝히고 있다. 민주당 제공

더불어민주당 김경수 경남지사 후보가 17일 오전 경남 창원시 성산구 경남도선거관리위원회에서 후보 신청서 제출 후 출마 소감을 밝히고 있다. 민주당 제공

더불어민주당 김경수 전 지사는 이날 오전 경남도선거관리위회를 방문해 예비후보로 등록했다.

김 전 지사는 2014년, 2018년에 이어 세 번째 경남지사 선거에 출마한다. 2018년 경남지사 선거에서 김태호 자유한국당 후보를 꺾고 민주당 후보로 처음 승리했다.

이후 김 전 지사는 2021년 이른바 ‘드루킹 댓글 조작 사건’으로 징역 2년이 확정돼 지사직을 상실했다. 복역 후에는 2022년 특별사면과 2024년 복권을 거쳐 정계에 복귀했다.

김 전 지사는 지난 5일 민주당으로부터 단수공천 받았다. 김 전 지사는 지난 10일 경남도청 기자실을 방문한 뒤 “이유 여하를 막론하고 도지사 직을 수행하지 못한 5년 전 상황에 대해 도민들에게 깊이 사과드린다”란 말로 행보를 시작했다.

김 전 지사는 예비후보 등록 후 통영 중앙시장을 방문해 민생 탐방을 이어갔다. 통영은 현직 박완수 경남지사의 고향이자, 역대 시장 선거에서 민주당이 민선7기 단 한 번만 집권한 보수 우세 지역이다.

도지사 선거에는 전희영 진보당 예비후보도 지난 12일 예비후보자 등록을 하고 공약 발표와 민생 탐방을 이어가고 있다.

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