경남지사 선거 박완수·김경수 후보 확정···전·현직 맞대결

오는 6월 3일 치러지는 광역자치단체장 선거에서 경남도지사 전·현직이 맞붙게 됐다. 전·현직 맞대결은 전통적인 보수 텃밭이라는 상징성을 지닌 지역에서 치러지는 만큼 파급력이 커 전국 판세를 가늠할 잣대가 될 전망이다.

국민의힘 박완수 경남도지사는 17일 경남도지사 후보자로 단수공천됐다. 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 박 지사에 대해 “풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어 왔다”며 “안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받아 단수공천됐다”고 말했다.

박 지사는 보수 세가 강한 지역 정서와 우주항공청 사천 개청, 경남도민연금 도입 등 지난 4년간의 도정 성과를 내세워 수성에 나서게 됐다.

박 지사는 아직 출마 선언, 예비후보 등록 여부에 대한 명확한 입장을 밝히지 않고 있다. 후보자 등록일은 5월 14·15일 이틀간이라 박 지사는 사퇴 시점을 저울질하고 있다.

박 지사는 공천이 확정된 이날 축산물유통 거점인 김해시 주촌면 부경축산물공판장을 찾아 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 축산물 수급 상황을 확인하고 경남 체육인과 만나 4월 말 개막하는 ‘2026 전국생활체육대축전’ 준비 상황을 살피는 등 도정 현안 점검을 이어갔다.

더불어민주당 김경수 전 지사는 이날 오전 경남도선거관리위회를 방문해 예비후보로 등록했다.

김 전 지사는 2014년, 2018년에 이어 세 번째 경남지사 선거에 출마한다. 2018년 경남지사 선거에서 김태호 자유한국당 후보를 꺾고 민주당 후보로 처음 승리했다.

이후 김 전 지사는 2021년 이른바 ‘드루킹 댓글 조작 사건’으로 징역 2년이 확정돼 지사직을 상실했다. 복역 후에는 2022년 특별사면과 2024년 복권을 거쳐 정계에 복귀했다.

김 전 지사는 지난 5일 민주당으로부터 단수공천 받았다. 김 전 지사는 지난 10일 경남도청 기자실을 방문한 뒤 “이유 여하를 막론하고 도지사 직을 수행하지 못한 5년 전 상황에 대해 도민들에게 깊이 사과드린다”란 말로 행보를 시작했다.

김 전 지사는 예비후보 등록 후 통영 중앙시장을 방문해 민생 탐방을 이어갔다. 통영은 현직 박완수 경남지사의 고향이자, 역대 시장 선거에서 민주당이 민선7기 단 한 번만 집권한 보수 우세 지역이다.

도지사 선거에는 전희영 진보당 예비후보도 지난 12일 예비후보자 등록을 하고 공약 발표와 민생 탐방을 이어가고 있다.