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본문 요약

경남도는 tbn경남교통방송과 경남문화관광해설사협이 협업해 도내 관광 자원을 상시 홍보하는 라디오 프로그램 '지방소멸 극복 프로젝트, 경남 보물찾기' 코너를 신설해 운영한다고 17일 밝혔다.

도내 시군에서 활동 중인 문화관광해설사가 직접 스튜디오에 출연해 지역 관광명소와 음식, 축제, 역사 이야기 등 경남의 다양한 관광 콘텐츠를 소개한다.

방송은 매주 목요일 오후 5시 35분부터 15분간 tbn경남교통방송 프로그램 '경남매거진' 내 정규 코너로 편성돼 연중 상시 운영된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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문화관광해설사, 매주 라디오로 경남 매력 알린다

입력 2026.03.17 14:03

  • 김정훈 기자

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경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 tbn경남교통방송과 경남문화관광해설사협이 협업해 도내 관광 자원을 상시 홍보하는 라디오 프로그램 ‘지방소멸 극복 프로젝트, 경남 보물찾기’ 코너를 신설해 운영한다고 17일 밝혔다.

이 프로그램은 ‘경남여행, 아는 만큼 보인다’라는 부제로 진행된다. 도내 시군에서 활동 중인 문화관광해설사가 직접 스튜디오에 출연해 지역 관광명소와 음식, 축제, 역사 이야기 등 경남의 다양한 관광 콘텐츠를 소개한다.

방송은 매주 목요일 오후 5시 35분부터 15분간 tbn경남교통방송 프로그램 ‘경남매거진’ 내 정규 코너로 편성돼 연중 상시 운영된다.

첫 방송인 19일에는 1억 년 전으로 떠나는 시간여행 ‘고성 상족암’을 주제로 이야기를 전한다. 이어 26일 ‘진해 군항제’, 4월 2일 함양 ‘천년의 숲길, 상림’ 등 다양한 주제로 청취자들을 찾아갈 예정이다.

김상원 경남도 관광개발국장은 “이번 협업 프로그램은 문화관광해설사의 생동감있는 해설을 통해 경남 관광의 질적 가치를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

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