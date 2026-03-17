문화관광해설사, 매주 라디오로 경남 매력 알린다

경남도는 tbn경남교통방송과 경남문화관광해설사협이 협업해 도내 관광 자원을 상시 홍보하는 라디오 프로그램 ‘지방소멸 극복 프로젝트, 경남 보물찾기’ 코너를 신설해 운영한다고 17일 밝혔다.

이 프로그램은 ‘경남여행, 아는 만큼 보인다’라는 부제로 진행된다. 도내 시군에서 활동 중인 문화관광해설사가 직접 스튜디오에 출연해 지역 관광명소와 음식, 축제, 역사 이야기 등 경남의 다양한 관광 콘텐츠를 소개한다.

방송은 매주 목요일 오후 5시 35분부터 15분간 tbn경남교통방송 프로그램 ‘경남매거진’ 내 정규 코너로 편성돼 연중 상시 운영된다.

첫 방송인 19일에는 1억 년 전으로 떠나는 시간여행 ‘고성 상족암’을 주제로 이야기를 전한다. 이어 26일 ‘진해 군항제’, 4월 2일 함양 ‘천년의 숲길, 상림’ 등 다양한 주제로 청취자들을 찾아갈 예정이다.

김상원 경남도 관광개발국장은 “이번 협업 프로그램은 문화관광해설사의 생동감있는 해설을 통해 경남 관광의 질적 가치를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.