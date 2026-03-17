현대차그룹, 국제 수소·연료전지 엑스포 참가…“수소 사회 앞당긴다”

현대차그룹이 국제 수소&연료전지 엑스포에서 자사의 수소 밸류체인(가치사슬) 기술을 선보인다.

현대차그룹은 오는 19일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 ‘국제 수소&연료전지 엑스포 2026’에 참가한다고 17일 밝혔다.

국제 수소&연료전지 엑스포는 관련 업체들이 집결해 수소 및 연료전지 산업의 최신 기술과 비즈니스 동향을 선보이는 박람회다.

현대차그룹은 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’를 중심으로 부스를 마련하고 수소 모빌리티, 수소 충전 및 저장, 운송과 활용을 아우르는 산업 애플리케이션 등을 실제 적용 사례와 함께 소개할 예정이다.

현대차의 승용 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’ 시승 프로그램과 자사의 수소 기술과 사업을 소개하는 강연 등의 행사도 연다. 이번에 전시되는 디 올 뉴 넥쏘는 올해 상반기 일본 출시를 앞두고 있다. 최고 출력 150㎾의 모터로 정지 상태에서 7.8초 만에 시속 100㎞에 도달하는 가속 성능을 보유했고, 5분 내외의 충전으로 국내 기준 최대 720km까지 주행할 수 있는 차량이다.

이 밖에도 수소전기트럭과 수소전기트램 모형을 함께 전시해 승·상용 차량을 넘어 다양하게 활용되고 있는 수소 기반 모빌리티를 선보일 방침이다.

현대자동차·기아 로보틱스랩의 ‘수소전기차 자동 충전 로봇’(ACR-H)을 활용한 디 올 뉴 넥쏘 수소 충전 기술 시연도 한다. 수소전기차 자동 충전 로봇은 이미지 기반의 비전 인공지능(AI)과 고정밀 제어 기술로 차량 위치를 정밀하게 인식해 충전구와 커넥터를 안정적으로 결합한다.

여기에 핵심 설비를 컨테이너에 모듈화해 조립한 ‘패키지형 수소 충전소’를 함께 전시한다.

수소와 공기를 혼합해 연소시킨 열을 활용하는 친환경 설비인 ‘수소 버너’ 등 수소의 다양한 활용 방안도 소개한다.

현대차그룹은 향후 국내 제조 공정의 약 5000개 액화천연가스(LNG) 버너를 수소 버너로 전환하고 북미와 유럽 생산 거점으로 도입을 확대할 계획이다.

아울러, 수소 분야 글로벌 최고경영자(CEO) 협의체인 수소위원회의 공동 의장사로서 엑스포 기간 일본 위원회 회원사들과 수소 생태계 확대를 위한 협력을 논의한다.

현대차그룹 관계자는 “디 올 뉴 넥쏘의 일본 시장 출시 등을 통해 국내외 수소 산업 발전 가속화를 위한 노력을 지속적으로 펼쳐 보이겠다”고 말했다.