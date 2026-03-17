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경기도, 17일 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행

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경기도, 17일 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행

입력 2026.03.17 14:08

서울시가 고농도 미세먼지 비상저감조치를 시행한 17일 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 인왕산 일대가 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 연합뉴스

서울시가 고농도 미세먼지 비상저감조치를 시행한 17일 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 인왕산 일대가 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 연합뉴스

경기도가 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ 단계 발령에 따라 17일 오전 6시부터 비상저감조치를 시행한다. 지난 2월 13일 이후 올해 두 번째 비상저감조치다.

경기도는 기후부가 16일 오후 5시 수도권 지역(경기·서울·인천) 및 충남에 초미세먼지 위기 경보 ‘관심’ 단계를 발령함에 따라 비상저감조치를 시행한다고 밝혔다.

비상저감조치가 시행되면 행정·공공기관은 장애인, 임산부 및 유아동승, 특수목적 등의 차량과 전기·수소·태양광차 및 하이브리드 친환경차량을 제외한 홀수차량만 운행할 수 있다.

폐기물소각시설 등 공공사업장을 포함한 도내 미세먼지 다량배출 사업장에서는 가동률 조정 및 가동시간 단축과 시설 효율개선 등의 조치가 시행된다.

건설공사장에서는 공사시간 변경․조정, 방진덮개 씌우기 등 날림먼지 억제 조치를 하고, 특히 도심 내 도로청소를 강화한다. 또 자동차 배출가스, 공회전 및 사업장, 공사장에 대한 지도점검을 실시하고 불법소각 감시 및 단속을 강화한다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “고농도 미세먼지 비상저감조치가 올해 두번째로 발령됨에 따라 분야별 저감대책을 철저히 추진할 계획”이라며 “도민 여러분께서도 실외활동 자제, 마스크 착용, 대기오염 유발행위 자제 등 고농도 미세먼지 대응요령을 지켜주시기를 요청드린다”고 말했다.

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