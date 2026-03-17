일제강점기 훼손된 ‘제주성’ 원형···누각 남측서 ‘여장’ 첫 확인

일제강점기 도시 개발과 항만 매립으로 사라졌던 ‘제주성’의 원형 일부가 약 100년 만에 모습을 드러냈다. 특히 문헌과 사진으로만 존재가 알려졌던 성곽 위 방어시설인 ‘여장’이 실물로 확인된 것은 이번이 처음이다.

제주도 세계유산본부는 제주시 이도1동 소재 제주성지 석축 긴급 복구공사 과정에서 수목에 가려져 있던 제주성 원형 성곽 일부를 발견했다고 17일 밝혔다.

이번에 확인된 구간은 과거 제주시 남수각 절벽 위에 세워졌던 누각인 ‘제이각’ 남측의 미확인 구간 약 84m다. 발견된 성곽 상부에는 몸을 숨겨 적을 공격하기 위해 낮게 쌓은 담장인 여장시설 등 방어시설의 흔적이 뚜렷하게 남아 있다. 비록 오랜 세월을 거치며 완벽한 형태를 유지하지는 못했으나 구조를 식별할 수 있을 만큼의 원형을 보존하고 있어 학술 가치가 매우 높은 것으로 평가된다.

제주성은 조선 태종 11년(1411년) 축조 기록이 처음 등장한 이후 수차례 증·개축을 거치며 제주의 행정과 방어를 책임져 왔다. 그러나 일제강점기인 1925~1928년 제주항 개발 과정에서 성곽 석재를 뽑아 바다를 메우는 데 사용하면서 크게 훼손되는 수난을 겪었다. 해방 이후에도 급격한 도시화로 건물들이 들어서면서 성벽의 정확한 위치와 원형을 찾기가 어려웠다.

세계유산본부는 이번에 새롭게 확인된 여장시설에 대해 정밀 조사를 하고, 문화재 전문가들의 자문을 거쳐 구체적인 보존 및 향후 관리 방안을 마련할 계획이다.

김형은 세계유산본부장은 “이번 발견은 끊어졌던 제주성의 역사를 잇고 원형을 복원할 수 있는 매우 중요한 단서”라며 “정밀한 학술 연구를 통해 제주성의 역사적 가치를 재조명하는 한편, 도민의 안전과 소중한 문화유산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.