전통시장 지능형 출동 구축·공동주택 119패스 전국 확대···소방 “골든타임 7분 확보”

소방청이 화재 현장에 출동하는 소방차의 골든타임을 확보하기 위해 ‘전통시장 지능형 출동’ 체계를 구축하고, 아파트 등 공동주택의 ‘119패스’ 시스템을 전국으로 확대한다.

소방청은 17일 이런 내용의 ‘2026년 소방차 골든타임 확보 종합대책’을 수립·발표했다. 소방청이 올해 골든타임 목표로 제시한 ‘화재 현장 7분 내 도착’ 비율은 69.4%다.

소방청은 골든타임 목표를 달성하기 위해 전통시장 지능형 출동시스템 도입, 공동주택 119패스 전국 확대, 출동 장애 요인 해소 등 3대 중점 과제를 추진한다고 밝혔다.

전통시장 지능형 출동시스템은 전통시장 내부 점포 위치와 최적 진입 경로를 실시간으로 안내해 도착 시간을 최대한 단축하도록 한 것이다. 기존에는 내비게이션이 시장 입구까지만 안내해 화재 발생 점포를 찾는 데 시간이 걸렸다. 시스템은 소방청이 전통시장 내 화재 대응을 강화하기 위해 소상공인시장진흥공단, KB국민은행 등과 함께 구축했다.

아파트 등 공동주택 진입 지체를 줄이기 위한 119패스도 확대된다. 119패스는 전용 카드를 활용해 현장 진입 시 장애 요인이었던 공동현관문을 즉시 개방하는 시스템이다. 소방청은 시스템 적용을 전국으로 확대해 지난해 약 20% 수준이던 설치율을 올해 40% 이상으로 끌어올려 공동주택 화재 대응 속도를 높일 계획이다.

출동 장애 요인을 해소하기 위해 교차로에서 소방차가 멈추지 않고 통과할 수 있도록 하는 ‘긴급차량 우선신호시스템’도 확대 설치된다. 또 좁은 골목길이나 상습 불법 주정차 구역 등 소방차 진입이 어려운 지역을 전년 대비 5% 이상 줄이는 것을 목표로 지방정부와 합동 정비를 추진한다. 아울러 재난 발생 시 출동 경로 주변 운전자에게 긴급 피양을 안내하기 위해 TBN 한국교통방송과 협력해 실시간 교통 방송을 송출하는 등 양보 운전 문화 확산에도 나설 방침이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “화재 최성기 도달 전인 7분, 심정지 환자의 뇌 손상을 막는 4분이라는 골든타임은 생명을 살리는 절대적인 시간”이라며 “첨단 교통 시스템 도입과 국민의 양보 운전이 더해진다면 더 많은 생명을 구할 수 있을 것”이라고 말했다.