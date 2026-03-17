창간 80주년 경향신문

전통시장 지능형 출동 구축·공동주택 119패스 전국 확대···소방 “골든타임 7분 확보”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

소방청이 화재 현장에 출동하는 소방차의 골든타임을 확보하기 위해 '전통시장 지능형 출동' 체계를 구축하고, 아파트 등 공동주택의 '119패스' 시스템을 전국으로 확대한다.

소방청은 골든타임 목표를 달성하기 위해 전통시장 지능형 출동시스템 도입, 공동주택 119패스 전국 확대, 출동 장애 요인 해소 등 3대 중점 과제를 추진한다고 밝혔다.

전통시장 지능형 출동시스템은 전통시장 내부 점포 위치와 최적 진입 경로를 실시간으로 안내해 도착 시간을 최대한 단축하도록 한 것이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전통시장 지능형 출동 구축·공동주택 119패스 전국 확대···소방 “골든타임 7분 확보”

입력 2026.03.17 14:11

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울소방재난본부가 지난 4일 서울 서대문구 홍제동 소방영웅길 인근 도로에서 ‘긴급출동 방해 차량 강제처분’ 시연회를 열고 있다. 연합뉴스

서울소방재난본부가 지난 4일 서울 서대문구 홍제동 소방영웅길 인근 도로에서 ‘긴급출동 방해 차량 강제처분’ 시연회를 열고 있다. 연합뉴스

소방청이 화재 현장에 출동하는 소방차의 골든타임을 확보하기 위해 ‘전통시장 지능형 출동’ 체계를 구축하고, 아파트 등 공동주택의 ‘119패스’ 시스템을 전국으로 확대한다.

소방청은 17일 이런 내용의 ‘2026년 소방차 골든타임 확보 종합대책’을 수립·발표했다. 소방청이 올해 골든타임 목표로 제시한 ‘화재 현장 7분 내 도착’ 비율은 69.4%다.

소방청은 골든타임 목표를 달성하기 위해 전통시장 지능형 출동시스템 도입, 공동주택 119패스 전국 확대, 출동 장애 요인 해소 등 3대 중점 과제를 추진한다고 밝혔다.

전통시장 지능형 출동시스템은 전통시장 내부 점포 위치와 최적 진입 경로를 실시간으로 안내해 도착 시간을 최대한 단축하도록 한 것이다. 기존에는 내비게이션이 시장 입구까지만 안내해 화재 발생 점포를 찾는 데 시간이 걸렸다. 시스템은 소방청이 전통시장 내 화재 대응을 강화하기 위해 소상공인시장진흥공단, KB국민은행 등과 함께 구축했다.

아파트 등 공동주택 진입 지체를 줄이기 위한 119패스도 확대된다. 119패스는 전용 카드를 활용해 현장 진입 시 장애 요인이었던 공동현관문을 즉시 개방하는 시스템이다. 소방청은 시스템 적용을 전국으로 확대해 지난해 약 20% 수준이던 설치율을 올해 40% 이상으로 끌어올려 공동주택 화재 대응 속도를 높일 계획이다.

출동 장애 요인을 해소하기 위해 교차로에서 소방차가 멈추지 않고 통과할 수 있도록 하는 ‘긴급차량 우선신호시스템’도 확대 설치된다. 또 좁은 골목길이나 상습 불법 주정차 구역 등 소방차 진입이 어려운 지역을 전년 대비 5% 이상 줄이는 것을 목표로 지방정부와 합동 정비를 추진한다. 아울러 재난 발생 시 출동 경로 주변 운전자에게 긴급 피양을 안내하기 위해 TBN 한국교통방송과 협력해 실시간 교통 방송을 송출하는 등 양보 운전 문화 확산에도 나설 방침이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “화재 최성기 도달 전인 7분, 심정지 환자의 뇌 손상을 막는 4분이라는 골든타임은 생명을 살리는 절대적인 시간”이라며 “첨단 교통 시스템 도입과 국민의 양보 운전이 더해진다면 더 많은 생명을 구할 수 있을 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글