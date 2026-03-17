“달릴수록 손해”···전북도, 고유가 직격탄 화물차주 보조금 확대

미국·이란 전쟁 장기화로 유가가 치솟자 전북도가 직격탄을 맞은 화물 운송업계 지원에 나섰다. 유가 상승으로 ‘달릴수록 손해’인 적자 구조가 심화하자 정부와 협력해 유가연동보조금 지급 기한을 연장하고 지원율도 대폭 상향하기로 했다.

전북도는 17일 전주 화물자동차 공영차고지에서 김관영 전북지사와 화물 운송업계 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 열고 애초 2월 말 종료 예정이던 경유 유가연동보조금 지급 기간을 4월 말까지 2개월 연장한다고 밝혔다. 보조금 지원율도 기존 50%에서 70%로 높이고 지난 1일 구매분부터 소급 적용하기로 했다.

이번 조치로 화물차주들은 월 최대 44만원 수준의 유류비를 절감할 수 있을 것으로 전북도는 보고 있다. 최근 경유 가격이 리터당 1700원을 웃돌면서 영세 운송사업자들의 부담이 급격히 커진 데 따른 긴급 대응이다.

이날 간담회에서 참석자들은 “요소수 사태 때보다 지금의 고유가가 더 무섭다”며 어려움을 호소했다.

한 화물차 기사는 “하루 12시간 고속도로를 달려도 기름값과 통행료를 빼면 최저임금도 남지 않는다”며 “물가는 오르는데 운임은 제자리이고 기름값까지 치솟으니 차라리 시동을 끄는 게 낫다는 말이 나온다”고 말했다.

전북도에 따르면 도내 화물 운송업계는 9012개 업체, 차량 1만9805대 규모로 지역 물류의 핵심 축을 맡고 있다.

전북도는 간담회에서 수렴한 의견을 토대로 정부 추가경정예산에 유가보조금 단가 인상이 반영될 수 있도록 중앙부처에 건의할 계획이다. 보조금 지급 기간 연장에 따른 행정 절차도 간소화해 지원금이 신속히 전달되도록 할 방침이다.

김관영 전북지사는 “화물 운송업계의 어려움은 지역 물류망의 위기이자 지역 경제의 위기”라며 “현장의 목소리를 정책에 반영해 실질적인 지원이 이뤄지도록 대응을 강화하겠다”고 말했다.