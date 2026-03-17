“역사·음악·체험 결합”···인천 개항장 페스타 28~29일 개최

인천 개항장의 역사와 음악이 결합합 문화축제가 열린다.

인천시는 오는 28일부터 29일까지 이틀간 중구 상상플랫폼 일대에서 ‘2026 인천개항장 페스타’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 개항장의 근대 건축과 음악 공연, 로컬 브랜드 콘텐츠를 결합한 복합 문화행사로, 시민들과 관광객이 함께 즐길 수 있는 체류형 축제로 기획됐다.

인천 개항장은 1883년 개항 이후 서양 문화와 상업, 음악이 유입되며 근대 문화교류의 중심지로 자리 잡은 곳이다.

인천시는 이러한 역사적 공간을 현대 문화 콘텐츠와 어우러진 개항장의 매력을 새롭게 알리고 개항장 일대를 음악이 흐르는 문화공간으로 발전시켜 도시 전체를 무대로 한 문화축제를 조성한다는 구상이다.

이번 페스타의 핵심 프로그램은 음악 공연인 ‘1901 라이브로드 페스타’ 이다. 공연에는 국카스텐, 크라잉넛 등 인기 밴드를 비롯해 재즈와 록, 국악, EDM 등 다양한 장르의 아티스트들이 참여해 개항장의 밤을 음악으로 채울 계획이다.

또 행사 기간 로컬 브랜드 약 40개팀이 참여하는 ‘제물포웨이브마켓’이 운영된다. 이 마켓은 지역 먹거리와 공예, 체험 콘텐츠가 결합된 로컬 문화마켓이다.

특히 누들 전시 등 지역 테마를 활용한 체험형 팝업 전시도 함께 운영돼 개항장의 역사와 지역 문화를 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 할 예정이다.

인천시 관계자는 “개항장 페스타를 통해 시민들이 인천 개항장의 역사와 문화를 새롭게 경험할 수 있을 것”이라며 “앞으로 인천을 대표하는 문화 관광 축제로 성장시키겠다”고 말했다.