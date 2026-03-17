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용산구 ‘찾아가는 AI 동시통역’ 시범 운영

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본문 요약

서울 용산구가 외국인 주민과 관광객의 행정 수요에 대응하기 위해 '찾아가는 인공지능 다국어 동시통역 서비스'를 시범 운영한다고 17일 밝혔다.

이에 올해부터 태블릿을 활용해 장소 제약 없이 이용할 수 있는 'AI 동시통역 서비스'를 새롭게 운영키로 했다.

구에 따르면 직원과 민원인이 각자 태블릿에 연결된 마이크를 통해 발언하면, 내용이 실시간으로 번역돼 화면에 표출되는 양방향 동시통역 방식으로 진행된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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용산구 ‘찾아가는 AI 동시통역’ 시범 운영

입력 2026.03.17 14:38

  • 김은성 기자

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용산구 제공.

용산구 제공.

서울 용산구가 외국인 주민과 관광객의 행정 수요에 대응하기 위해 ‘찾아가는 인공지능(AI) 다국어 동시통역 서비스’를 시범 운영한다고 17일 밝혔다.

지금까지는 구청 종합민원실과 이태원 글로벌빌리지센터, 꿈나무종합타운 등 3곳에서 고정형 디스플레이 기반 통역 서비스를 제공해 왔다. 하지만 야외 행사 등 이동이 필요한 상황에서는 활용에 한계가 있었다.

이에 올해부터 태블릿을 활용해 장소 제약 없이 이용할 수 있는 ‘AI 동시통역 서비스’를 새롭게 운영키로 했다.

구에 따르면 직원과 민원인이 각자 태블릿에 연결된 마이크를 통해 발언하면, 내용이 실시간으로 번역돼 화면에 표출되는 양방향 동시통역 방식으로 진행된다. 현재 총 13개 언어를 지원하고 있다.

시범 운영 기간은 3월부터 5월까지다. 구는 해당 기간 모니터를 병행하며 이용 만족도와 개선 사항을 점검해 6월 이후 정식 도입 여부와 확대 방안을 검토할 계획이다.

박희영 용산구청장은 “그간 고정된 장소에서만 이용할 수 있었던 통역 서비스를 이제는 행사·축제·민원 현장 어디에서나 활용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 다국적 주민과 관광객 모두가 편리하게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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