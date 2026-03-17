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전재수 더불어민주당 의원이 17일 "손톱만큼이라도 의혹이 있다면 딱 하나밖에 없는 부산의 국회의원직을 내놓고 부산시장에 출마할 수 있겠나"라고 말했다.

전 의원은 이날 서울 여의도 민주당사에서 열린 당 공천관리위원회의 부산시장 후보자 면접을 마치고 기자들과 만나 이같이 말했다.

오는 6월 부산시장 선거 출마의 주요 리스크로 거론된 통일교 금품수수 논란과 관련해 "손톱만큼의 의혹도 없다"며 결백을 강조한 것이다.

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부산시장 후보자 면접 본 전재수 “손톱만큼 의혹 있으면 출마 가능하겠나”

입력 2026.03.17 14:46

수정 2026.03.17 15:06

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  • 박광연 기자

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전재수 더불어민주당 의원이 17일 서울 여의도 민주당사에서 열린 부산시장 후보 면접에서 세리머니를 하고 있다. 박민규 선임기자

전재수 더불어민주당 의원이 17일 서울 여의도 민주당사에서 열린 부산시장 후보 면접에서 세리머니를 하고 있다. 박민규 선임기자

전재수 더불어민주당 의원이 17일 “손톱만큼이라도 의혹이 있다면 딱 하나밖에 없는 부산의 (민주당) 국회의원직을 내놓고 부산시장에 출마할 수 있겠나”라고 말했다. 전 의원은 통일교 금품수수 관련 의혹에 선을 그으며 해양수산부 장관 당시 성과를 앞세워 인물 경쟁력을 강조했다.

전 의원은 이날 서울 여의도 민주당사에서 열린 당 공천관리위원회의 부산시장 후보자 면접을 마치고 기자들과 만나 이같이 말했다. 오는 6월 부산시장 선거 출마의 주요 리스크로 거론된 통일교 금품수수 논란과 관련해 “손톱만큼의 의혹도 없다”며 결백을 강조한 것이다. 전 의원은 지난해 12월 해당 의혹이 불거지자 해양수산부 장관직을 사퇴했고 현재 수사선상에 올라있다.

민주당 내 유일한 부산 지역구 국회의원(3선)인 전 의원은 부산시장 유력 후보로 꼽힌다. 민주당이 후보를 추가 공모하며 전 의원은 이날 면접을 볼 수 있었다. 이재성 전 민주당 부산시당위원장이 예비후보로 등록해 활동하고 있다.

전 의원은 이재명 정부 첫 해수부 장관으로 만들어낸 부산 지역 성과와 인물 경쟁력을 강조했다. 전 의원은 면접에서 “해수부와 SK해운·H라인해운 본사의 부산 이전, 해사전문법원 부산 유치 등 실적을 통해 부산이 해양 수도로 나아갈 수 있는 강력한 인프라를 구축했다”고 말했다. 그는 면접 후 기자들에게 “전재수의 가장 큰 장점은 일할 줄 알고 일을 정말 잘하는 사람”이라고 했다.

전 의원은 공관위에 자신을 단수 공천하지 말고 이 전 위원장과의 경선을 실시해달라고 요청했다. 그는 “이 전 위원장이 한 달 전부터 예비후보로 등록해 부산 전역에서 정말 열심히 하고 있다”라며 “기회를 주는 게 온당하다”고 말했다. 추가 공모 후 단수 공천이 특혜로 비칠 수 있다는 정치적 부담과 경선을 통한 흥행 효과, 향후 본선 과정에서의 당내 결속 등을 고려한 요구로 풀이된다.

공관위는 조만간 경선 시행 여부 등을 포함한 심사 결과를 발표할 예정이다.

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