“일본, 미국 조선업에 1500억원 투자 조율···정상회담서 합의 전망”

일본 정부가 미국 조선업에 약 1500억원을 투자하는 방안을 미국과 조율 중이라고 요미우리신문 등 현지 언론이 정부 관계자를 인용해 17일 보도했다.

보도에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령은 오는 19일 미국에서 개최 예정인 미·일 정상회담에서 1억달러(약 1490억원) 규모의 조선업 관련 연구 개발 투자 방안에 합의할 전망이다.

교도통신은 미·일 양국 정부가 “조선 분야 인공지능(AI)과 로봇 활용, 전문인력 육성 등 공동사업에 나설 것”이라고 전했다. 구체적 사업으로는 조선업에 필요한 철판 용접 등을 자율적으로 수행하는 AI 로봇 개발 등이 거론된다.

교도는 “조선 분야에서는 중국이 작업 자동화와 저렴한 노동력을 활용해 전세계 건조량의 절반 가량을 차지하고 있다”면서 “AI 투자를 확대하고 있는 중국에 대항하려는 의도”라고 논의 취지를 설명했다.

조선업은 지난해 7월 타결된 미일 무역협상에 따른 일본의 5500억달러 규모 대미 투자 약속에 포함된 협력 분야다. 양국은 같은해 10월 조선 협력에 관한 각서에 서명하기도 했다.

미·일 양국은 ‘조선업 부활’을 도모하고 있다는 공통점이 있다. 트럼프 정부는 쇠락했다고 평가받는 미국 조선업 재건을 목표로 한국 및 일본과 협력을 모색해 왔다. 일본 정부는 2035년까지 연간 선박 건조량을 2024년 대비 2배로 늘리는 내용의 로드맵을 지난해 말 정리한 바 있다.

아울러 미·일 양국 정부는 다카이치 총리와 트럼프 대통령은 정상회담을 앞두고 희토류 ‘최저가격 보장제’ 신설을 가속화하는 방안을 조율 중이라고 마이니치신문이 보도했다. 구체적 방안으로는 미국과 일본, 유럽 국가 등을 중심으로 희토류의 최저가를 설정하고, 중국산 저가 광물은 들어올 수 없도록 하는 ‘무역권’ 창설이 검토되는 것으로 전해졌다.