봄을 알리는 대표 축제인 ‘제27회 구례산수유꽃축제’가 지난 14일 개막해 22일까지 지리산온천관광지와 산동면 일대에서 열린다. 산수유꽃이 노랗게 피어나는 시기에 맞춰 개최되는 이 축제는 매년 많은 관광객이 찾는 대표적인 봄꽃 축제이다.

올해 축제의 주제는 ‘영원한 사랑, 구례에 피어나는 노란 설렘’으로, 화이트데이와 맞물려 사랑과 봄의 감성을 강조한 프로그램들이 준비되었다. 축제는 산수유 시목지에서 열리는 풍년기원제를 시작으로 공연, 버스킹 등 다양한 문화행사가 준비되었다.

축제 기간 동안 산수유 열매까기 대회, 산수유차 시음, 떡메치기 체험 등 참여형 프로그램과 농악 공연, 주민 문화행사도 함께 진행되어 방문객들이 봄의 정취와 지역 문화를 동시에 즐길 수 있도록 했다.

노란 산수유꽃이 뒤덮인 마을 풍경은 지리산 자락의 자연경관과 어우러져 장관을 이루며, 봄 여행지로서 해마다 큰 인기를 끌고 있다.