창간 80주년 경향신문

노랗게 핀 산수유, 무르 익어가는 봄·봄·봄

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

노랗게 핀 산수유, 무르 익어가는 봄·봄·봄

입력 2026.03.17 15:01

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

봄을 알리는 대표 축제인 ‘제27회 구례산수유꽃축제’가 지난 14일 개막해 22일까지 지리산온천관광지와 산동면 일대에서 열린다. 산수유꽃이 노랗게 피어나는 시기에 맞춰 개최되는 이 축제는 매년 많은 관광객이 찾는 대표적인 봄꽃 축제이다.

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

올해 축제의 주제는 ‘영원한 사랑, 구례에 피어나는 노란 설렘’으로, 화이트데이와 맞물려 사랑과 봄의 감성을 강조한 프로그램들이 준비되었다. 축제는 산수유 시목지에서 열리는 풍년기원제를 시작으로 공연, 버스킹 등 다양한 문화행사가 준비되었다.

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

축제 기간 동안 산수유 열매까기 대회, 산수유차 시음, 떡메치기 체험 등 참여형 프로그램과 농악 공연, 주민 문화행사도 함께 진행되어 방문객들이 봄의 정취와 지역 문화를 동시에 즐길 수 있도록 했다.

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

낮기온이 18도까지 오른 17일 산수유꽃 군락지인 전남 구례군 산동면 반곡마을에서 가벼운 옷차림의 상춘객들이 산유유 꽃길을 걸으며 봄을 한껏 즐기고 있다. [사진/구례군청 김인호 홍보비서관 제공]

노란 산수유꽃이 뒤덮인 마을 풍경은 지리산 자락의 자연경관과 어우러져 장관을 이루며, 봄 여행지로서 해마다 큰 인기를 끌고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글