금융사 해외부동산 부실 우려 2조600억…“중동 리스크 모니터링”

국내 금융회사의 해외 부동산 투자 중 부실 우려가 있는 사업장 규모가 2조원을 웃도는 것으로 나타났다.

금융감독원이 17일 발표한 ‘금융회사 해외 부동산 대체투자 현황’을 보면, 지난해 9월 말 기준 금융사의 해외 단일사업장(부동산) 투자 31조9000억원 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 규모는 2조600억원(6.45%)으로 집계됐다.

EOD란 금융사가 채무자의 신용 위험이 커져 만기 전에 대출금을 회수하는 것으로 해당 사업장에 투자한 금융사가 손실을 볼 수 있는 상태를 뜻한다. 다만 금융사들의 선제적 손실 인식과 EOD 해소로 전체 EOD 규모는 전 분기 대비 100억원 감소했다.

전 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조1000억원으로 전 분기보다 6000억원 늘었다.

업권별로는 보험(30조8000억원), 은행(11조5000억원), 증권(7조3000억원), 상호금융(3조5000억원) 등 순이었다. 지역별로는 북미가 33조3000억원으로 가장 많았고, 유럽(10조1000억원), 아시아(3조6000억원) 등이 뒤를 이었다.

금감원은 해외 부동산 시장이 2023년 이후 개선되는 추세이고, 금융사의 해외 부동산 투자 규모가 총자산 대비 1% 미만이기에 시스템 위험 우려는 크지 않다고 평가했다.

금감원은 “최근 중동 상황에 따른 추가 위험 발생 가능성을 모니터링하는 등 향후 시장 불확실성에 적극 대처하겠다”며 “해외 부동산 투자에 대한 적정 손실 인식 점검 등 건전성 관리도 지속 추진하겠다”고 밝혔다.

금감원은 올 상반기 중으로 금융사의 해외 대체투자 업무 관련 위험 관리 모범규준을 개정할 계획이다.