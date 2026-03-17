아프간 탈레반 “파키스탄, 카불 병원 공습해 400명 넘게 사망”

파키스탄이 아프가니스탄 수도 카불에 있는 병원을 공습하면서 400명 이상이 사망했다고 아프가니스탄 탈레반 정부가 밝혔다. 파키스탄 당국은 병원 표적 공격설은 “허위 주장”이라며 일축했다. 이란과 맞닿은 양국 교전이 3주째 이어지며 지정학적 불안정성이 커지고 있다.

함둘라 피트라트 탈레반 정부 부대변인은 17일(현지시간) 엑스에 파키스탄이 전날 오후 9시쯤 카불 소재 병원을 공습했다고 밝혔다. 피해를 본 곳은 2000개 병상 규모의 오미드 마약 중독자 재활 병원이다. 피트라트 부대변인은 “안타깝게도 현재까지 사망자는 400명에 달하고 부상자는 최대 250명”이라며 “병원의 상당 부분이 파괴됐고 많은 사상자가 발생할 것을 우려한다”고 말했다.

AFP통신은 병원 잔해에서 최소 30구의 시신이 수습된 것으로 확인했다. SNS에는 소방관들이 건물 잔해 속에서 화재를 진압하거나 구조대가 손전등을 비추면서 부상자들을 옮기는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.

자비울라 무자히드 아프가니스탄 탈레반 정부 대변인은 파키스탄이 “병원과 민간 시설을 표적으로 삼아 끔찍한 만행을 저질렀다”며 이번 공격은 반인도적 범죄라고 비난했다.

파키스탄 정보부는 병원 표적 공격을 하지 않았다고 반박했다. 정보부는 “카불과 파키스탄 동부 낭가르하르의 탄약 저장고 등 군사·테러 지원 시설을 표적으로 공습한 것”이라며 “부수적 피해가 없게 정확하고 신중하게 수행했다”고 해명했다. 이어 “(공습 표적이) 마약 중독자 재활 시설이라는 사실 왜곡 보도는 국경을 넘는 테러에 대한 (아프가니스탄의) 불법 지원을 은폐하기 위해 감정을 자극하려는 것”이라고 주장했다.

양국 전쟁은 파키스탄이 지난달 22일 아프가니스탄 곳곳에 있는 파키스탄탈레반(TTP) 근거를 공격하면서 시작됐다. 전투가 이어지는 동안 양국이 주장한 군인 사망자만 700명을 넘어섰다. 세계식량계획(WFP)은 양국에서 2만 가구의 시민이 피난민이 된 것으로 추산했다.

TPP는 파키스탄과 아프가니스탄 국경 일대에 사는 파슈툰족이 결성했다는 점에서 아프가니스탄 탈레반과 뿌리는 같지만 두 집단은 별도의 조직이다. 파키스탄 정부는 2021년 미국을 몰아내고 아프가니스탄을 재점령한 탈레반이 TPP를 보호하고 있다고 주장한다. TPP는 독립을 요구하며 파키스탄 곳곳에서 무장 테러를 주도하고 있다.

리처드 베넷 유엔 아프가니스탄 인권 특별보고관은 엑스에서 파키스탄의 공습으로 인한 민간인 사망 소식에 애도를 표하며 “모든 당사자가 긴장을 완화하면서 민간인·병원 같은 민간 시설 보호를 포함한 국제법을 존중할 것을 촉구한다”고 밝혔다.