김건희 측, 금거북이·목걸이 수수 인정…“청탁 대가 아닌 단순 선물”

김건희 여사가 고가의 보석과 시계 등 총 2억9000만원 상당의 금품을 받고 기업가 등의 청탁을 들어줬다는 이른바 ‘매관매직 의혹’의 첫 재판에서 김 여사 측이 혐의를 전부 부인했다.

김건희, 5가지 ‘금품 수수’ 대부분 인정…‘매관매직 의혹’은 부인

서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 13일 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소된 김 여사의 1차 공판을 열었다.

김 여사 측 변호인은 이날 “일부 금품 수수 사실은 인정하지만, 청탁에 따른 대가관계는 명백히 부인한다”며 “특검은 직접 증거 없이 사후적 결과만으로 사건을 재구성하고 있다”고 주장했다.

민중기 특별검사팀은 총 5가지 ‘매관매직 의혹’으로 김 여사와 금품 제공자들을 재판에 넘겼다. 특검팀은 김 여사가 총 2억900만원에 이르는 금품을 받았고, 그 대가로 이들의 인사 청탁 등을 들어줬다고 판단했다.

김 여사 측은 금품 수수를 대부분 인정하면서도 알선이나 청탁을 받은 적은 없다고 주장했다. 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위 박성근 전 부장검사에 대한 인사 청탁을 대가로 반클리프 목걸이와 티파니 브로치, 그라프 귀걸이 등 1억380만원 상당 금품을 받은 혐의에 대해선 “새 정부와의 좋은 관계를 바라는 막연한 기대감에 준 당선 축하 선물”이라며 “박 전 검사 임명에 전혀 개입한 바 없다”고 했다.

이배용 전 국가교육위원장으로부터 금거북이를 받은 혐의에 대해서는 “이배용에게 고가의 화장품 선물한 적 있어 답례 차원에서 받은 것”이라며 “두 사람 사이 친분 관계에 따른 선물이었을 뿐, 인사 청탁을 받거나 약속한 사실은 전혀 없다”고 했다. 사업가 서성빈씨에게 로봇개 사업 지원을 약속하고 3990만원 상당 손목시계를 받았다는 의혹에 대해서는 “구매 대행을 의뢰했을 뿐”이라고 주장했다.

최재영 목사로부터 국정자문위원 임명 등을 대가로 530만원 상당 디올백을 받았다는 의혹과 관련해서는 “가방을 수수한 건 맞지만, 불순한 의도로 접근한 몰카 함정이었을 뿐 어떤 직무 청탁도 오간 적 없다”고 했다. 마지막으로 김상민 전 부장검사에게서 공천 청탁과 함께 1억 4000만원 상당의 이우환 화백의 그림을 받았다는 혐의에 대해선 “그림을 받은 사실도, 청탁은 받은 사실도 없다”고 전면 부인했다.

‘청탁 대가성’ 공방 벌어질 듯…김건희 측 “부주의한 처신과 형사처벌 구분돼야”

향후 재판에서는 김 여사가 ‘인사 청탁 등에 대한 대가라는 점을 알고도 금품을 받았는지’ 여부가 쟁점이 될 것으로 보인다. 이날 김 여사 측은 “신중하지 못한 처신을 한 것은 뼈저리게 반성한다”면서도 “부주의한 처신에 대한 비판과 형사 처벌은 엄격히 구분돼야 한다”고 주장했다. 김 여사는 앞서 통일교 쪽에서 명품 가방 등 금품을 받은 혐의로도 재판을 받았는데, 1심 법원은 일부에 대해서만 대가성을 인정해 징역 1년8개월을 선고했다.

재판부는 “영부인의 금품 수수가 부적절하긴 하지만, 대가 관계가 성립해야 알선수재 혐의가 인정되는데 현재 공소장만으로는 약간 빈약하다”며 구체적으로 어떤 청탁이 있었는지 정리해달라고 특검 측에 요구했다.

이날 법정에는 청탁금지법 위반 혐의를 받는 이 회장, 서 대표, 최 목사 등도 출석했다. 이 회장은 이날 모든 혐의를 인정하면서 변론 종결을 요청했다. 특검은 “피고인이 고령이고 범행을 자백했지만, 고가의 금품을 제공해 이득을 취하려 했다”며 이 회장에 대해 징역 1년을 구형했다. 이 회장은 “깊이 반성하고 있으며 선처를 바란다”고 했다.