현대그린푸드, 식품업계 첫 ‘영양 진단’ 특허 취득

현대그린푸드의 헬스케어 서비스가 식품업계 최초로 특허를 취득했다.

종합식품기업 현대그린푸드는 2022년부터 운영 중인 헬스케어 서비스 ‘그리팅 영양 진단’이 지식재산처(옛 특허청)로부터 특허를 취득했다고 17일 밝혔다.

그리팅 영양 진단은 소비자가 공식 온라인몰 ‘그리팅몰’과 전문 영양 관리 앱인 ‘그리팅 케어’에서 간단한 질문에 답하면 자신의 영양 상태를 점수로 알려주는 서비스다. 자신의 나이와 키, 몸무게 등 기본 신체 정보와 기저질환 및 알레르기, 운동량 등 건강 정보, 주요 음식 종류별 섭취 빈도 등 30가지 항목에 답하면 자체 알고리즘을 통해 몇 초 만에 개인별 종합 영양 진단 리포트를 생성해주는 식이다. 또 영양 상태에 알맞은 식재료와 식습관은 물론 자사 케어푸드 전문 브랜드인 그리팅(GREATING)의 최적 식단까지 추천해준다.

예를 들어 40대 남성이 기저질환으로 고콜레스테롤혈증을 선택하고 구운 고기류와 전, 튀김류 음식을 자주 섭취한다고 하면 포화지방은 적고 식이섬유가 많이 든 맞춤형 그리팅 식단을 추천해준다. 이와 함께 참치나 피스타치오, 단호박 등 혈행 개선에 도움을 주는 식재료 정보를 제시하고 튀기기보다 찌거나 삶는 조리법을 늘리는 등 수분을 충분히 섭취해 혈액 속 지방 배출을 돕는 구체적인 식습관도 알려준다.

그리팅 영양진단은 현대백화점 판교점과 중동점에 운영 중인 그리팅 플래그십 매장 ‘그리팅 스토어’에서 오프라인 방식으로도 체험할 수 있다. 현대그린푸드 단체급식 고객사 임직원은 구내식당에서도 서비스를 이용할 수 있다.

현대그린푸드는 이번 특허 취득을 기점으로 헬스케어 사업 영역을 건강관리 서비스까지 본격 확대한다는 방침이다. 현대그린푸드 관계자는 “특허 취득은 단체급식과 케어푸드 사업을 통해 쌓아온 방대한 영양학적 연구 데이터와 국내 최대 규모 케어푸드 제품 라인업을 갖춘 덕분”이라면서 “앞으로도 소비자의 건강한 먹거리 선택을 돕는 새로운 기술과 서비스를 선보이는 등 국내 케어푸드 시장 리딩 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.