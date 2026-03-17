서울 관악구는 구의 청년 문화공간인 ‘신림동쓰리룸’이 서울청년센터 성과평가에서 최고 등급인 S등급을 받았다고 17일 밝혔다.

해당 평가는 서울시가 주관하는데 구는 2022·2023년에 이어 세 번째 최고 등급을 달성했다. 서울청년센터는 서울 전역에 16곳이 있다. 전국에서 청년 인구 비율(41.7%)이 가장 높은 구는 2019년 8월 서울시 최초의 청년센터인 신림동쓰리룸을 열었고, 지난 연말 기준 서울에서 가장 많은 5만2000여명이 회원으로 가입했다.

신림동쓰리룸은 원룸, 고시원 등에 거주하며 생활공간이 협소한 청년들에게 다양한 문화공간을 제공한다는 의미를 담았다. 지난해 대학동 청년안심주택 내 청년활력공간으로 확장 이전한 후 4만여명의 청년이 다녀갔다.

신림동쓰리룸은 청년정책 종합상담, 사회 관계망 형성 프로그램, 마음 건강 지원 사업 등 다양한 청년 맞춤형 프로그램을 제공한다. 특히 정서적·사회적 고립으로 어려움을 겪는 청년의 단계적 일상 회복을 돕는 ‘꽃피다 프로젝트’, 20개 청년 지원 기관이 모여 결성한 사회안전망 ‘관악 유스크루’는 큰 호응을 얻었다.

박준희 구청장은 “청년친화도시 2년 차를 맞아, 신림동쓰리룸과 함께 청년이 머물며 성장하고 싶은 청년 수도 관악을 향해 나아가겠다”라고 말했다.