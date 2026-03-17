정의선·젠슨 황 ‘깐부회동’ 결실…“차세대 자율주행 솔루션 공동개발”

현대차그룹이 미래 모빌리티 사업 확장을 위해 엔비디아와 손을 맞잡았다.

현대차그룹은 자체 소프트웨어중심차량(SDV) 역량과 엔비디아의 지능형 자율주행 기술력을 결합해 차세대 자율주행 솔루션 공동 개발에 착수한다고 17일 밝혔다.

현대차·기아는 엔비디아가 보유한 레벨2(운전자의 개입이 전제) 이상 자율주행 기술을 일부 차종에 선제적으로 적용할 예정이다. 중장기적으로는 레벨4(제한된 구역에서 운전자 없이도 운행) 로보택시까지 아우르는 자율주행 협력 체계를 구축한다는 방침이다.

현대차그룹은 자율주행 합작법인 모셔널을 중심으로 로보택시 기술을 고도화하는 중이다. 모셔널은 올해 안에 미국 라스베이거스에서 레벨4 로보택시 상용화를 추진할 계획이다. 이런 상황에서 양사 간 협업 확대는 자율주행 기술 내재화에 속도를 내기 위한 전략적 결정이라고 현대차그룹은 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 16일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 개최한 ‘GTC 2026’ 기조연설에서 자사 자율주행 플랫폼을 설명하며 현대차를 BYD(비야디), 닛산, 지리자동차 등과 함께 “로보택시 파트너”라고 언급했다.

엔비디아는 지난 1월 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 차세대 자율주행 AI 모델인 ‘알파마요’를 공개하며 벤츠 차량에 적용하겠다고 발표하는 등 자율주행 AI 모델 개발에 박차를 가하고 있다.

현대차그룹은 ‘엔비디아 드라이브 하이페리온’을 도입해 자율주행 레벨2부터 레벨4까지 확장할 수 있는 통합 아키텍처(설계구조)를 구축한다는 구상이다. 하이페리온은 고성능 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 센서, 카메라 등 자율주행에 필수적인 하드웨어를 묶은 표준 설계구조다. 자동차 제조사(OEM)는 각 사 실정에 맞게 설계구조를 개조할 수 있다.

엔비디아가 보유한 광범위한 데이터, 컴퓨팅·AI 기술을 적극 활용한 고성능 AI가 고품질의 도로 데이터를 스스로 수집하고 학습하며 구조화하는 방식으로 자율주행 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 현대차그룹은 기대했다.

김흥수 현대차그룹 글로벌전략조직(GSO) 담당 부사장은 “엔비디아와의 파트너십 확대는 현대차그룹이 지향하는 ‘안전하고 신뢰할 수 있는’ 자율주행 기술을 구현하기 위한 중요한 모멘텀이 될 것”이라고 말했다.

정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO는 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 서울에서 ‘치맥 회동’을 한 데 이어 올해 CES 2026 행사장에서도 만난 바 있다.