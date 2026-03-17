서울 은평구가 장애인이 전동보장구를 안전하게 이용할 수 있도록 올해도 ‘장애인 전동보장구 보험’을 지원한다고 17일 밝혔다.

해당 보험은 은평구에 거주하는 등록장애인과 65세 이상 고령자 등 이동 약자 중 전동휠체어 또는 전동스쿠터를 이용하는 주민을 대상으로 한다.

보장 범위는 전동휠체어와 전동스쿠터 이용 중 발생한 사고로 제3자에게 입힌 대인·대물 피해다. 보장 금액은 최대 5000만원이다. 자손(자기신체사고)과 자상(자동차상해)은 보장에서 제외되며 자부담은 20만원이다.

보험 대상자는 별도 가입 절차나 보험료 부담 없이 자동 가입된다. 보험 관련 자세한 사항은 전동보장구 보험 전용 상담 전화(02-2038-0828, ARS 1번) 또는 은평구청 장애인복지과(02-351-7313)로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “전동보장구 이용 과정에서 발생할 수 있는 사고에 대한 불안감을 줄이고 장애인의 이동 자유를 보장하는 것이 목적”이라며 “보험 지원을 통해 장애인들이 생활에서 더 적극적으로 참여할 수 있게 되기를 바란다”고 말했다.