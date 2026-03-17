창간 80주년 경향신문

양천구, 대한민국 고령친화도시 정책대상 ‘보건복지부 장관상’ 수상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 양천구는 '제4회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상'에서 보건복지부장관상을 수상했다고 17일 밝혔다.

이번 평가에서 양천구의 전국 최초 모바일 경로당 시스템 'AI 마을살림e'는 디지털 기술을 활용한 노인복지 혁신 사례로 주목받았다.

큐알코드 기반 모바일 시스템으로 경로당 이용 현황, 예산 정산, 물품 관리 등을 스마트폰으로 처리할 수 있도록 만들었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

양천구, 대한민국 고령친화도시 정책대상 ‘보건복지부 장관상’ 수상

입력 2026.03.17 15:36

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 양천구 스마트경로당에서 어르신들이 건강관리 활동을 하고 있다. 양천구 제공

서울 양천구 스마트경로당에서 어르신들이 건강관리 활동을 하고 있다. 양천구 제공

서울 양천구는 ‘제4회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상’에서 보건복지부장관상을 수상했다고 17일 밝혔다.

전국 226개 지방자치단체를 대상으로 진행된 이번 평가에서 단 6개 지방자치단체만이 우수기관으로 선정됐다.

구는 2018년 시 자치구 가운데 두 번째로 세계보건기구(WHO)의 고령친화도시 인증을 획득했다. 2022년 ‘고령친화도시 종합계획’을 수립하고 현재 총 81개 세부사업을 추진하고 있다.

이번 평가에서 양천구의 전국 최초 모바일 경로당 시스템 ‘AI 마을살림e’는 디지털 기술을 활용한 노인복지 혁신 사례로 주목받았다. 큐알(QR)코드 기반 모바일 시스템으로 경로당 이용 현황, 예산 정산, 물품 관리 등을 스마트폰으로 처리할 수 있도록 만들었다.

구는 경로당 회장과 총무의 평균 연령이 80세에 달하는 점에 주목해 운영비 정산 등 처리 과정의 어려움을 개선하기 위해 관내 156개 경로당에 실시간 업무 지원 체계를 마련했다.

또한 2023년부터 총 30곳의 스마트경로당을 조성했다. 정보통신기술 기반 건강관리와 디지털 교육 환경을 구축해 어르신의 삶의 질 향상에 기여하고 있다. 취약계층 어르신의 심리·정서 지원을 위한 문화예술 프로그램 ‘시간을 담은 캔버스’ 사업을 추진해 어르신의 문화 향유 기회도 확대했다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글