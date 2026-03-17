이 대통령, 소방청장에 김승룡 현 소방청 차장 임명…계엄 여파 6개월 공백 해소

이재명 대통령이 17일 김승룡 현 소방청 차장(소방청장 직무대행)을 소방청장에 임명했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 전북 익산 출신인 김 청장은 원광고등학교, 한국외국어대학교를 졸업하고 서울시립대학교 방재공학 석사 학위를 취득, 한양대학교에서 행정학으로 박사과정을 수료했다. 1997년 소방위 공채로 공직에 입문했으며, 소방청 대변인, 소방청 장비기술국장, 제35대 중앙소방학교장, 제18대 강원특별자치도 소방본부장 등을 거쳤다.

강 대변인은 “김 청장은 조직 내 소통과 협력·연대를 중시하는 리더십으로 직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있기도 하다”며 “허석곤 전 소방청장이 내란 가담 의혹으로 직위 해제된 작년 9월부터 6개월 동안 소방청장 직무를 대행하면서 소방청을 안정적으로 이끌어 왔다”고 밝혔다.

강 대변인은 그러면서 “복잡해져 가는 재난 환경 속에서 신속한 현장 대응과 정교한 지휘로 국민의 안전을 책임질 적임자로 기대된다”고 했다.

전임자인 허 전 청장은 12·3 내란 당시 이상민 전 행정안전부 장관으로부터 경향신문사 등 언론사에 대한 단전·단수 지시를 받고 부하들에게 전달했던 인물이다. 소방청은 지난해 9월 “내란특검의 수사 개시 통보에 따른 조치”라며 허 전 청장을 직위해제했다.

허 전 청장의 지시를 따른 이영팔 당시 소방청 차장 역시 직위해제되면서 김 청장이 후임 차장으로 임명돼 청장 직무를 대행해왔다.