치매 조기 발견 위한 무료 기억력 검진 만 60세 이상 주민 대상 약 15분 검사

서울 강북구 치매안심센터가 주민의 치매 조기 발견과 예방을 위해 ‘찾아가는 집중 선별 검진(기억력 검사)’을 운영한다고 17일 밝혔다.

구는 “이번 검진은 치매 검사 접근성이 낮은 지역 주민을 위해 마련했다”며 “치매 진단을 받지 않은 만 60세 이상 주민이라면 누구나 무료로 치매 선별검사를 받을 수 있다”고 설명했다.

수유1동에서는 오는 17일부터 18일까지(오전 10시~오후 3시) 빨래골 마을사랑방 1층 수다키친(삼양로77길 62)에서 검진이 진행된다. 이어 송천동에서는 23일부터 24일까지(오전 9시 30분~오후 3시 30분) 송천동주민센터 2층 회의실(솔샘로 284)에서 검사가 실시된다.

우이동에서는 30일부터 31일까지(오전 9시 30분~오후 3시 30분) 솔밭공원 관리실 및 화장실 옆(삼양로 561)에서 검진이 이어질 예정이다. 검사는 약 15분 정도 소요된다.

검진을 원하는 주민은 주민등록증 또는 운전면허증 등 신분증을 지참해야 한다. 접수는 운영 마감 10분 전까지 가능하다. 자세한 내용은 강북구치매안심센터(02-991-9830) 또는 치매상담콜센터(1899-9988)를 통해 안내받을 수 있다.

강북구치매안심센터 관계자는 “치매는 조기 발견과 관리가 중요한 만큼 많은 주민들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.