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불확실한 미·중 정상회담 준비 첫 고위급 회담 마무리…중 “초기 공감대 형성”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 당초 4월 초로 알려졌던 미·중 정상회담 연기를 요청한 가운데, 미·중 고위급 무역 대표단이 일부 의제에 '초기 공감대'를 형성했다고 중국 측이 밝혔다.

리 부부장은 "우리는 일방적 조사에 반대하며 조사 결과가 어렵게 얻은 중·미의 안정적 경제·무역 관계를 방해 및 파괴할 가능성에 대해 우려를 표한다"며 "미국이 약속을 지키고 신뢰를 유지해 중·미 양자 경제무역 관계가 안정적이고 장기적으로 발전할 수 있도록 공동 추진하길 바란다"고 말했다.

리 부부장은 아울러 "이번 협상에서 중·미는 안정적인 경제무역 관계가 중·미에 이롭고 세계에 이롭다는 점에 대해 더욱 공감대를 형성했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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불확실한 미·중 정상회담 준비 첫 고위급 회담 마무리…중 “초기 공감대 형성”

입력 2026.03.17 16:00

수정 2026.03.17 16:34

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15~16일 파리 OECD 에서 진행

중국 측 “301조 조사 개시 항의”

미국 측 “호르무즈 안정 동참 논의”

스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리가 16일(현지시간) 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부 건물에서 회담 전 악수를 나누고 있다./로이터연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리가 16일(현지시간) 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부 건물에서 회담 전 악수를 나누고 있다./로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 당초 4월 초로 알려졌던 미·중 정상회담 연기를 요청한 가운데 미·중 고위급 경제·무역 대표단이 파리에서 회담을 마무리했다. 중국 측은 일부 의제에 ‘초기 공감대’를 형성했다고 설명했으며 미국 측은 “안정적 관계를 조만간 재확인할 것”이라고 말했다.

17일 신화통신에 따르면 리청강 중국 상무부 국제무역담판대표 겸 부부장은 16일(현지시간) 미·중 고위급 무역회담 결과를 설명하는 기자회견을 열고 “지난 하루 반 동안 양측은 솔직하고 깊이 있으며 건설적인 협의를 진행했다”고 밝혔다. 그는 “일부 의제에서 초기적인 공감대를 도출했다”며 “다음 단계에서도 양측은 협상을 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다.

리 부부장은 “양측은 중·미 양자 경제·무역 관계의 안정 유지, 양국 투자 협력을 촉진하기 위한 작업 메커니즘 구축 등 방향에 공동으로 노력하기로 합의했다”고 밝혔다.

리 부부장은 중국 대표단이 협상에서 미국이 최근 중국을 대상으로 두 차례 무역법 301조 조사를 시작한 것과 관련해 엄숙히 교섭하며 엄정한 관심을 표명했다고 말했다. 이는 미국 측에 항의했다는 의미로 통용된다. 그는 기자회견에서도 “우리는 일방적 조사에 반대하며 조사 결과가 어렵게 얻은 중·미의 안정적 경제·무역 관계를 방해 및 파괴할 가능성에 대해 우려를 표한다”고 말했다.

스콧 베선트 미 재무부 장관은 따로 기자들과 만나 “중국은 에너지 수요의 약 50%를 걸프 지역에서 공급받는다”며 “(회담에서) 그 문제에 대한 논의가 있었다”고 밝혔다. 트럼프 대통령이 중국에 요구한 호르무즈 해협 재개방 동참 관련 논의가 있었다는 의미다.

다만 베선트 재무장관은 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 “만약 정상회담이 연기된다면 물류적인 문제 때문”이라며 트럼프 대통령이 중국에 군대를 파견해 호르무즈 해협 상선 호위 협조를 요청한 것 때문은 아니라고 밝혔다.

베선트 장관은 CNBC 인터뷰에서 “이틀 동안 매우 좋은 시간을 보냈다”며 ”며칠 내로 성명을 발표할 예정이며 세계 1· 2위 경제 대국 간의 안정적인 관계를 재확인할 것”이라고 말했다.

로이터통신에 따르면 15~16일 이틀간 진행된 고위급 회담에서 양측은 미·중 양국 간 무역 및 투자를 관리할 ‘무역위원회’와 ‘투자위원회’ 설립을 논의했다.

무역위원회는 양국이 각자의 국가안보나 핵심 공급망에 대한 훼손 없이 균형 잡힌 방식으로 무역을 확대할 수 있는 제품과 분야를 찾는 데 목적이 있다. 투자위원회는 양국 간 발생하는 투자 이슈를 해결하는 것이 목적이다.

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