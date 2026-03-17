기온 더 오르면 ‘1년 336일’ 산불…산불 휴식기 사라진다

기후변화에 따라 과거 봄철에 국한됐던 산불 위험이 전국 대부분 지역에서 겨울철까지 확장하면서 사실상 ‘연중무휴’ 산불이 발생할 것이란 연구결과가 발표됐다. 파리협정 목표인 1.5도 상승 시나리오에서도 연 163일이 산불 위험 기간에 해당했다.

국제환경단체 그린피스의 의뢰를 받은 김형준 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 교수팀은 고해상도 기상 데이터를 활용해 기온 상승 시나리오에 따른 산불 위험도 변화를 분석한 결과, 기후변화가 심화할수록 산불의 조기화·연중화 현상이 뚜렷해지는 것으로 분석됐다고 17일 밝혔다.

연구팀은 산업화 이전과 비교해 미래 기온이 각각 1.5도, 2.0도, 4.0도 상승한 시나리오별로 일년 중 최초 산불 위험 발생 시점이 얼마나 앞당겨지는지 분석하고 이에 따라 산불 위험 기간을 산출했다. 산불 위험일은 기온·습도·풍속·강수량 등 기상 요소와 산림 건조 상태를 종합해 산불 위험 수준을 표현하는 캐나다의 산불위험지수(Fire Weather Index·FWI)가 20을 넘어서는 날로 설정했다. FWI가 20을 넘어서면 불이 쉽게 붙고 빠르게 번질 것으로 예상돼, FWI 20은 국제적 산불 경보 체계의 임계점으로 사용된다.

일 년 중 FWI가 20을 넘어서는 최초 시점을 분석한 결과, 온난화가 진행될수록 산불 위험 발생 시기가 앞당겨지는 것으로 나타났다. 산업화 이전 대비 1.5도가 오르면 경북 일부 지역에서는 1월, 경남권에서는 2월부터 산불 위험이 시작됐으며 2.0도가 오른 시나리오에서는 경북·경남·경기 서부·전남 남부·충북 지역 등에서 1~2월부터 산불 위험이 나타났다. 4.0도가 오른 시나리오에서는 전국 대부분 지역에서 1~2월부터 산불 위험이 시작됐다. 산업화 이전에는 전국 대부분 지역에서 주로 4월에 시작된 산불 위험이 기온 상승에 따라 최대 1~3개월 이상 빨라진 것이다.

일찍 찾아온 산불 위험은 더 오래 지속했다. 1년 동안 FWI가 20 이상인 일수를 합산한 ‘산불 위험 기간’은 산업화 이전 시나리오에서는 평균 67일, 최대 186일이었지만 1.5도 상승 시나리오에서는 평균 163일, 최대 282일로 각각 100일 가까이 늘어났다. 2.0도 상승 시나리오에서는 평균 202일, 최대 318일로 증가했으며 4.0도 시나리오에서는 평균 214일, 최대 336일로 불어나 사실상 산불 위험이 1년내내 지속하는 수준에 도달했다.

여름철 장마에 따른 산불 완화 효과도 사라졌다. 산업화 이전(14.55)과 현재(14.70)에는 15보다 낮게 나타난 여름철 평균 FWI가 1.5도 증가 시나리오에서는 17.12, 2.0도 시나리오에서는 19.87, 4.0도 시나리오에서는 20.35로 위험 수준을 넘었다. 연구팀은 “최근까지는 장마 영향으로 6월을 중심으로 일시적인 산불 위험 완화 구간이 존재했지만, 기온 상승이 심화할수록 산불 완화 효과가 약해져 2.0도 상승 시나리오부터는 (효과가) 대부분 사라지는 것으로 나타났다”며 “기존의 봄철 중심 산불 위험이 초여름을 넘어 연중으로 확장되고 자연적인 계절 완충 구조가 작동하지 않을 수 있다”고 설명했다.

특히 4.0도 상승 시나리오에서 부산·대전·광주·대구·울산·경남 지역은 산불 위험 기간이 260~340일에 달해 ‘상시 고위험군’이 될 것으로 나타났다. 서울·경기·인천 등 수도권은 산불 위험 기간 자체는 220~250일로 상시 고위험군보다 짧지만 산업화 이전 대비 위험 일수가 189~192일 늘어 가장 큰 폭의 증가량을 보였다. 제주는 4.0도 상승 시나리오에서도 산불 위험 기간이 약 100일 내외로 나타나 다른 지역과 산불 위험 증가 양상이 뚜렷하게 달랐다.

연구진은 과거에는 특정 계절에, 특정 지역에서 일어나던 산불이 미래에는 1년 내내, 전국적으로 일어날 것으로 보고 장기적·전국적 차원의 산불 대응 전략을 세울 필요가 있다고 진단했다.

시나리오·지역별 산불위험지수는 메타어스랩의 데이터 시각화 통합 플랫폼(production.meview-fwi.pages.dev)에서 확인할 수 있다.