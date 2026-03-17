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쿠팡이 일반회원 대상 '무료 로켓배송' 기준 가격을 올린다.

17일 업계에 따르면, 쿠팡은 전날 홈페이지와 애플리케이션 공지사항을 통해 '와우 멤버십 미가입 고객의 로켓배송 정책 변경'을 알렸다.

공지를 보면 판매자로켓을 포함한 로켓배송 상품의 무료배송 최소 주문 금액이 앞으로는 '쿠폰·즉시할인 적용 후 금액'이 1만9800원이 돼야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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쿠팡, 일반회원 ‘무료배송’ 기준 올린다···여론은 부정적

입력 2026.03.17 16:13

수정 2026.03.17 17:10

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  • 이성희 기자

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쿠팡이 지난 16일 홈페이지와 앱 ‘고객 공지’를 통해 알린 일반 회원의 무료 로켓배송 기준 변경. 쿠팡 앱 캡처

쿠팡이 지난 16일 홈페이지와 앱 ‘고객 공지’를 통해 알린 일반 회원의 무료 로켓배송 기준 변경. 쿠팡 앱 캡처

쿠팡이 일반 회원을 대상으로 하는 ‘무료 로켓배송’ 기준 가격을 올린다. 일부 판매자들의 가격 왜곡 전략을 막기 위한 조처라지만, 영업이익률이 1%대에 머무는 쿠팡으로서는 배송 비용을 줄이면서 유료회원을 확대하기 위해 내놓은 전략으로 풀이된다. 소비자 부담은 늘어나는 구조여서 여론은 부정적이다.

17일 업계에 따르면, 쿠팡은 전날 홈페이지와 앱 공지사항을 통해 ‘와우 멤버십 미가입 고객의 로켓배송 정책 변경’을 알렸다.

공지를 보면 판매자로켓을 포함한 로켓배송 상품의 무료배송 최소 주문 금액이 앞으로는 ‘쿠폰·즉시할인 적용 후 금액’이 1만9800원이 돼야 한다. 기존에는 ‘쿠폰·즉시할인 적용 전 금액’이 1만9800원 이상이면 무료 배송이 가능했다. 최종 결제금액 기준으로 무료배송 정책을 변경하는 것이다. 이번 개편안은 다음달 중순 이후 적용될 예정이다.

다만 월 7890원 구독료를 내면 무료배송·반품 등의 혜택을 제공하는 유료 멤버십인 와우 회원들은 기존처럼 최소 주문 금액 제한 없이 무료로 상품을 배송받을 수 있다.

쿠팡은 이번 정책 변경은 입점 판매자들의 가격 부풀리기를 막기 위해서라고 설명했다. 일부 판매자들이 소비자 주문을 늘리려고 무료배송 최소 주문 금액대에 맞춰 판매가를 높게 설정한 뒤 할인율을 부풀려왔다는 것이다. 쿠팡 측은 “일부 판매자들의 부당 행위로부터 선량한 소비자를 보호하는 효과가 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

하지만 e커머스업계에서는 이를 수익성 개선 차원으로 해석하고 있다. 쿠팡 영업이익률은 처음으로 연간 흑자를 낸 2023년(1.94%)부터 줄곧 1%대에 그치고 있다. 지난해에도 연간 매출과 당기순이익은 역대 최대를 기록했으나 영업이익률은 1.38%에 불과했다. 게다가 지난해 말 대규모 개인정보 유출 사고 이후 쿠팡을 탈퇴하는 ‘탈팡’ 회원들이 급증하기도 했다.

일부 누리꾼은 “개인정보 유출 피해 보상이라고 준 쿠폰 때문에 손실이 커지니 이렇게 회수하겠다는 것”이라는 반응을 보였다.

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