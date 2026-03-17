쿠팡, 일반회원 ‘무료배송’ 기준 올린다···여론은 부정적

쿠팡이 일반 회원을 대상으로 하는 ‘무료 로켓배송’ 기준 가격을 올린다. 일부 판매자들의 가격 왜곡 전략을 막기 위한 조처라지만, 영업이익률이 1%대에 머무는 쿠팡으로서는 배송 비용을 줄이면서 유료회원을 확대하기 위해 내놓은 전략으로 풀이된다. 소비자 부담은 늘어나는 구조여서 여론은 부정적이다.

17일 업계에 따르면, 쿠팡은 전날 홈페이지와 앱 공지사항을 통해 ‘와우 멤버십 미가입 고객의 로켓배송 정책 변경’을 알렸다.

공지를 보면 판매자로켓을 포함한 로켓배송 상품의 무료배송 최소 주문 금액이 앞으로는 ‘쿠폰·즉시할인 적용 후 금액’이 1만9800원이 돼야 한다. 기존에는 ‘쿠폰·즉시할인 적용 전 금액’이 1만9800원 이상이면 무료 배송이 가능했다. 최종 결제금액 기준으로 무료배송 정책을 변경하는 것이다. 이번 개편안은 다음달 중순 이후 적용될 예정이다.

다만 월 7890원 구독료를 내면 무료배송·반품 등의 혜택을 제공하는 유료 멤버십인 와우 회원들은 기존처럼 최소 주문 금액 제한 없이 무료로 상품을 배송받을 수 있다.

쿠팡은 이번 정책 변경은 입점 판매자들의 가격 부풀리기를 막기 위해서라고 설명했다. 일부 판매자들이 소비자 주문을 늘리려고 무료배송 최소 주문 금액대에 맞춰 판매가를 높게 설정한 뒤 할인율을 부풀려왔다는 것이다. 쿠팡 측은 “일부 판매자들의 부당 행위로부터 선량한 소비자를 보호하는 효과가 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

하지만 e커머스업계에서는 이를 수익성 개선 차원으로 해석하고 있다. 쿠팡 영업이익률은 처음으로 연간 흑자를 낸 2023년(1.94%)부터 줄곧 1%대에 그치고 있다. 지난해에도 연간 매출과 당기순이익은 역대 최대를 기록했으나 영업이익률은 1.38%에 불과했다. 게다가 지난해 말 대규모 개인정보 유출 사고 이후 쿠팡을 탈퇴하는 ‘탈팡’ 회원들이 급증하기도 했다.

일부 누리꾼은 “개인정보 유출 피해 보상이라고 준 쿠폰 때문에 손실이 커지니 이렇게 회수하겠다는 것”이라는 반응을 보였다.