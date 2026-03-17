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이란의 호르무즈 해협 사실상 봉쇄에 따라 석유화학업체들이 다양한 제품 원료가 되는 에틸렌 등 기초화학산업 원료의 감산에 들어갔다고 니혼게이자이신문이 17일 보도했다.

닛케이는 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄 상태가 계속되면 나프타 조달이 어려워진다면서 에틸렌 생산설비를 운영하는 업체들은 원료 조달난이 올 것을 내다보고 대응을 서두르고 있다고 전했다.

이미 일본 내 12개의 에틸렌 생산설비 중 적어도 6기가 감산 대응을 시작한 상태다.

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기초화학산업에 퍼지는 호르무즈 봉쇄 영향···일 업체들 에틸렌 감산

입력 2026.03.17 16:31

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2023년 12월 10일 항공촬영된 호르무즈 해협 내의 모습. 클라렌스해협이 이란 본토와 케슴 섬을 분리하고 있다. 로이터연합뉴스

2023년 12월 10일 항공촬영된 호르무즈 해협 내의 모습. 클라렌스해협이 이란 본토와 케슴 섬을 분리하고 있다. 로이터연합뉴스

이란의 호르무즈 해협 사실상 봉쇄에 따라 석유화학업체들이 다양한 제품 원료가 되는 에틸렌 등 기초화학산업 원료의 감산에 들어갔다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 17일 보도했다. 호르무즈 해협 봉쇄의 영향이 기초화학산업으로 번지고 있는 것이다. 지난 16일에는 신에츠화학공업이 에틸렌을 원료로 하는 염화비닐수지의 감산과 가격 인상을 결정했다고 닛케이는 전했다.

에틸렌의 주 원료는 원유 정제 과정에서 나오는 나프타인데, 일본에서 쓰이는 나프타는 수입이 60%를 차지한다. 이 가운데 70% 이상이 중동산이며, 일본은 나프타의 원료가 되는 원유 역시 90%를 중동에 의존하고 있다. 블룸버그통신은 이란 전쟁이 시작된 이후 나프타 가격이 약 66% 급등했다고 보도했다.

닛케이는 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄 상태가 계속되면 나프타 조달이 어려워진다면서 에틸렌 생산설비를 운영하는 업체들은 원료 조달난이 올 것을 내다보고 대응을 서두르고 있다고 전했다. 이미 일본 내 12개의 에틸렌 생산설비 중 적어도 6기가 감산 대응을 시작한 상태다.

에틸렌을 포함한 기초화학산업 원료를 가공하거나 화학반응을 일으키면 폴리에틸렌 등 다양한 중간재료를 얻을 수 있는데, 이들 중간재료는 식품 등의 포장재나 자동차 타이어, 세제, 반도체 재료, 건자재 등 폭넓은 제품의 원료가 된다. 닛케이는 일본화학공업협회에 따르면 기초화학품과 이를 원료로 삼은 세제, 의약품 등 최종제품, 플라스틱·고무 등을 포함한 화학 분야 전체의 출하액은 2023년 현재 약 50조엔(약 468조원)을 넘어선다고 전했다.

닛케이는 약 250일분의 국내 비축이 있었던 원유에 비하면 나프타 재고는 적으며, 일본 내에서 원유 정제량을 늘리면 나프타를 얻을 수 있지만 원유를 처리한 뒤 얻는 성분 중 나프타는 약 10%에 그친다고 전했다. 일본 내 생산에 따라 재고를 늘리는 것은 쉽지 않다는 것이다. 블룸버그통신에 따르면 일본 내 나프타 재고는 20일 분량에 불과하다.

관련 기업들은 중동 이외의 나프타 조달을 모색하고 있지만 한국 등 다른 국가들도 비슷한 움직임을 보이고 있는 것으로 보인다고 닛케이는 보도했다. 닛케이는 “가격이 오르는 가운데 중동에서 조달하던 양 전체를 대체하는 것은 어렵다”며 “앞으로 (호르무즈 해협 봉쇄) 장기화를 내다보고 어떻게 공급망을 유지시킬 것인지가 초점”이라고 분석했다.

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