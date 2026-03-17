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옛 광진구청 청사, 청소년 댄스교실·무형유산 전수관 탈바꿈

입력 2026.03.17 16:39

옛 광진구청 지하에 마련된 청소년 댄스교실 내부 모습. 광진구 제공

옛 광진구청 지하에 마련된 청소년 댄스교실 내부 모습. 광진구 제공

서울지하철 2호선 구의역 인근으로 신청사로 자리를 옮긴 광진구청의 옛 청사가 주민을 위한 문화 시설로 재탄생한다.

서울 광진구는 옛 광진구청 유휴 공간을 청소년 댄스 교실과 무형유산 전수관으로 활용한다고 17일 밝혔다. 사용 기한은 청사 부지가 본격적으로 개발되기 전까지다.

옛 청사 행정 지원동 지하 199㎡ 공간은 ‘청소년 댄스·음악 교실‘로 탈바꿈했다. 대형 전면 거울과 전문 방음·흡음 시설, 청소년 전용 남녀 구분 탈의실을 갖춘 공간으로 리모델링했다. 공기청정기와 제습기, 고성능 블루투스 스피커 등도 설치했다.

4월부터는 전문 강사가 직접 지도하는 댄스 교실 프로그램도 개설해 특화 공간으로 운영한다.

1층과 2층은 어르신들을 위한 바둑 쉼터와 청소년 공부방으로 조성됐다.

전통문화 계승을 위한 거점도 마련됐다. 안전 관리동 3층 대강당에는 국가무형유산인 ‘서도소리 배뱅이굿’ 전수 교육관이 들어섰다.

예술 교육과 공연 연습이 모두 가능하도록 차음형 이동식 벽과 대형 거울이 설치됐다. 기존 유지보수실은 전수교육관 운영을 위한 사무실로 조성했다.

이번 리모델링에는 특별조정교부금 1억1455만원이 투입됐다.

김경호 광진구청장은 “오랫동안 비어 있던 공간에 새로운 활력을 불어넣고, 이를 다시 주민들을 위한 문화예술 공간으로 돌려드릴 수 있게 되어 뜻깊다”면서 “앞으로도 지역 내 숨은 유휴공간의 잠재력을 적극 발굴해 구민 삶의 질을 높이는 ‘감성 도시 광진’을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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