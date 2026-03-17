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본문 요약

쓰레기 없는 친환경 마라톤 '무해런'이 지난해에 이어 올해도 열린다.

한편 지난해 열린 '2025 무해런'에서는 쓰레기 배출량이 단 1개에 그쳐 일반 마라톤 대비 0.01% 수준을 기록했다.

주최 측은 올해도 '쓰레기 없는 마라톤' 실현을 이어간다는 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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친환경 마라톤 ‘무해런’ 올해도 열린다

입력 2026.03.17 16:42

  • 반기웅 기자

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쓰레기 없는 친환경 마라톤인 ‘2025 무해런’이 2025년 3월 23일 서울 영등포구 여의도 한강공원에서 진행되고 있다. 각종 행사 물품은 다회용품과 재활용품을 활용했다. 한수빈 기자

쓰레기 없는 친환경 마라톤인 ‘2025 무해런’이 2025년 3월 23일 서울 영등포구 여의도 한강공원에서 진행되고 있다. 각종 행사 물품은 다회용품과 재활용품을 활용했다. 한수빈 기자

쓰레기 없는 친환경 마라톤 ‘무해런’이 지난해에 이어 올해도 열린다.

17일 지구닦는사람들은 오는 4월 5일 식목일에 ‘2026 무해런’을 개최한다고 밝혔다. 무해런은 일회용품 사용과 탄소 배출을 최소화한 제로웨이스트 마라톤으로, 지속가능한 러닝 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

일회용 기록칩과 종이컵 대신 다회용 기록칩과 컵을 사용하고, 업사이클 배번표와 재사용 옷핀을 도입하는 등 친환경 방식으로 대회를 진행한다. 대회 이후에는 비건 비빔밥과 도넛 등이 제공된다.

2026 무해런은 4월 5일 서울 월드컵공원 일대에서 10㎞ 코스로 진행된다. 모집 참가자 1000명으로, 참가 신청은 18일 오후 6시까지 온라인 플랫폼을 통해 할 수 있다.

한편 지난해 열린 ‘2025 무해런’에서는 쓰레기 배출량이 단 1개에 그쳐 일반 마라톤 대비 0.01% 수준을 기록했다. 주최 측은 올해도 ‘쓰레기 없는 마라톤’ 실현을 이어간다는 계획이다.

황승용 지구닦는사람들 이사장은 “식목일을 맞아 자원의 소중함을 되새기고, 지속가능한 마라톤 문화가 확산되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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