네이버웹툰 5년간 창작자에 나눈 수익 4조1500억원…“창작 생태계 성장이 곧 회사 성장”

네이버웹툰이 최근 5년간 창작자에게 배분한 수익이 4조원을 넘어선 것으로 나타났다. 네이버웹툰은 올해 작품 발굴·창작자 지원에 700억원 이상 투자해 ‘K웹툰 위기론’을 돌파하겠다는 구상이다.

네이버웹툰 모회사 웹툰엔터테인먼트(웹툰엔터)의 김용수 프레지던트(사장)는 17일 서울 강남구 네이버 스퀘어에서 기자간담회를 열고 이 같은 내용의 창작자 지원 성과와 올해 사업 방향을 소개했다.

네이버웹툰이 2021년부터 2025년까지 5년간 창작자에게 제공한 수익은 총 4조1500억원으로 집계됐다. 김 프레지던트는 이번 성과의 바탕엔 창작자와 콘텐츠, 이용자가 선순환하는 ‘플라이휠’ 전략이 있다고 말한다. 창작자를 키워 양질의 콘텐츠를 만들면, 이것이 이용자 유입과 창작 생태계 재투자로 이어지는 구조다.

그는 “건강한 창작 생태계는 장기적 성장의 근본 요소”라며 “회사의 지속 가능한 성장을 위해 창작 생태계에 대한 투자를 이어갈 것”이라고 말했다. 신작이 줄어드는 업계 흐름 속에서도 네이버웹툰이 공모전·투고 프로그램을 통해 신작 발굴을 이어나가는 것도 이런 배경에서다.

네이버웹툰은 올해 플라이휠 확장을 통해 성장을 이어나간다는 계획이다. 아마추어 작가를 위한 사용자제작콘텐츠(UGC) 플랫폼 강화와 쇼트폼 등 비디오 포맷 콘텐츠 확장, 캐릭터챗(AI 웹툰 캐릭터 대화 서비스) 등 소셜 기능 고도화가 포함된다.

올 한 해 작품 발굴과 창작자 지원에 쏟을 투자 규모는 700억원에 달한다.

이날 간담회는 지난 5일 선임된 김 프레지던트의 첫 공식 행사다. 최근까지 최고전략책임자(CSO)를 지낸 그는 웹툰엔터의 2024년 나스닥 상장을 주도한 인물이기도 하다. 지난해에는 ‘콘텐츠 제국’ 디즈니와의 글로벌 파트너십을 이끌기도 했다.

김 프레지던트는 “현재로선 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 ‘메인스트림 컬처’(주류 문화)로 인정받는 것이 당면한 제1의 과제”라며 “현재로선 수익성보다 성장을 위한 글로벌 확장과 투자가 중요한 시기”라고 말했다.

최근 웹툰 산업 성장이 둔화하며 제기되고 있는 위기론에 대한 견해도 밝혔다. 그는 “단기 성과가 흔들릴 수는 있지만 근간은 여전히 탄탄하게 성장하고 있다”며 “불법 유통 사이트에 대한 관리부터 쇼트폼 등 다양한 포맷의 활용까지 성장의 룸(공간)은 열려 있다”고 말했다.