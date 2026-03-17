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윤석열 재판에 김건희 증인으로 선다…‘무상 여론조사’ 증인 채택

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본문 요약

윤석열 전 대통령의 여론조사 불법 수수 혐의 재판에 김건희 여사가 증인으로 나올 예정이다.

특검은 김 여사의 항소심과 윤 전 대통령의 1심에서 이들의 정치자금법 위반 혐의를 재차 입증해야 한다.

특검은 이날 서증조사에서 김 여사가 명씨에게 "제가 명 선생님 너무 의지하는 상황이다. 명 선생님 식견이 가장 탁월하다고 봅니다"라고 보낸 문자메시지 등을 제시하며, 윤 전 대통령 부부가 여론조사 전문가인 명씨에게 의지해 대선 여론조사를 사전 협의했다고 주장했다.

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윤석열 재판에 김건희 증인으로 선다…‘무상 여론조사’ 증인 채택

입력 2026.03.17 16:58

  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 전 대통령이 지난 1월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자신의 내란 우두머리 혐의 재판 결심공판에서 발언하고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령이 지난 1월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자신의 내란 우두머리 혐의 재판 결심공판에서 발언하고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령의 여론조사 불법 수수 혐의 재판에 김건희 여사가 증인으로 나올 예정이다. 윤 전 대통령 부부가 같은 법정에서 대면한 적이 아직 없다.

서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 17일 윤 전 대통령과 정치브로커 명태균씨의 정치자금법 위반 혐의 첫 공판을 열어 강혜경 전 미래한국연구소 부소장, 김태열 전 미래한국연구소장, 김 여사 등 3명을 증인으로 채택했다. 김 여사는 다음 달 14일 증인으로 소환될 예정이다.

특검은 윤 전 대통령 부부가 공모해 대선과정에서 윤 전 대통령에게 유리한 여론조사 결과가 나오도록 명씨와 협의하고, 명씨로부터 2021년 6월부터 2022년 3월까지 약2억7000만원 어치의 여론조사 결과를 무상으로 받았다고 보고 있다.

다만 공범 격인 김 여사는 이미 같은 혐의로 1심 재판에서 무죄를 선고 받은 터라, 법원이 윤 전 대통령에 대해 같은 판단을 내릴지 주목된다.

당시 1심 재판을 맡은 서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 김 여사가 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 사실을 인정하면서도, 여론조사를 직접 지시·의뢰한 게 아니고 재산상 이익을 취득했다고 보기 어렵다며 무죄를 선고했다. 김 여사의 정치자금법 위반 사건은 쌍방이 불복해 항소심이 진행 중이다.

특검은 김 여사의 항소심과 윤 전 대통령의 1심에서 이들의 정치자금법 위반 혐의를 재차 입증해야 한다. 특검은 이날 서증조사에서 김 여사가 명씨에게 “제가 명 선생님 너무 의지하는 상황이다. 명 선생님 식견이 가장 탁월하다고 봅니다”라고 보낸 문자메시지 등을 제시하며, 윤 전 대통령 부부가 여론조사 전문가인 명씨에게 의지해 대선 여론조사를 사전 협의했다고 주장했다.

윤 전 대통령 측은 김 여사의 1심 무죄 판결을 언급하며 혐의를 모두 부인했다. 윤 전 대통령 측 변호인은 “이미 관련 사건인 김 여사 1심에서 무죄가 선고됐다”며 “(1심) 재판부는 여론조사가 피고인에 귀속됐는 것을 배척했다”고 말했다. 이어 “명씨의 여론조사는 자발적으로 한 것이고 피고인들 사이 어떤 대가관계도 없다”고 했다. 명씨 측도 “(윤 전 대통령 측 변론을) 원용하겠다”며 혐의를 부인했다.

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