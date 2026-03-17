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현대백화점, 업계 첫 오프라인 ‘선물 큐레이션 편집숍’ 론칭

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본문 요약

현대백화점이 선물 큐레이션 편집숍 '더현대 기프트'를 론칭한다.

선물 구매라는 뚜렷한 목적을 가지고 백화점을 방문하는 고객을 위해 가장 핫한 선물 상품과 최신 선물 트렌드를 한눈에 볼 수 있도록 특화했다.

현대백화점이 선물 편집숍을 선보이는 것은 '고급 선물' 하면 백화점을 떠올리는 전통적인 고객 수요는 물론 온라인에 익숙한 젊은 세대와 기업 고객 등 시장의 잠재 수요를 흡수하기 위해서다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현대백화점, 업계 첫 오프라인 ‘선물 큐레이션 편집숍’ 론칭

입력 2026.03.17 17:21

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

현대백화점 제공

현대백화점 제공

“백화점 속 ‘선물백화점’을 찾으세요”

현대백화점이 선물 큐레이션 편집숍 ‘더현대 기프트’(The Hyundai Gift)를 론칭한다. 유통업계에서 선물을 콘셉트로 자체 편집숍을 선보이기는 이번이 처음이다.

17일 현대백화점에 따르면 오는 27일 무역센터점에 문을 여는 더현대 기프트 오프라인 매장은 큐레이션 기반의 ‘백화점 속 선물백화점’을 표방한다. 선물 구매라는 뚜렷한 목적을 가지고 백화점을 방문하는 고객을 위해 가장 핫한 선물 상품과 최신 선물 트렌드를 한눈에 볼 수 있도록 특화했다.

현대백화점이 선물 편집숍을 선보이는 것은 ‘고급 선물’ 하면 백화점을 떠올리는 전통적인 고객 수요는 물론 온라인에 익숙한 젊은 세대와 기업 고객(B2B) 등 시장의 잠재 수요를 흡수하기 위해서다.

가장 공을 들인 건 ‘상품 선정 기준’이다. 단순 인기나 가격이 아니라 고객마다 서로 다른 TPO(시간·장소·상황)와 최신 트렌드 부합 여부를 최우선으로 고려했다. 고객이 선물을 고르는 데 소요되는 시간이나 고민을 최대한 덜 수 있기 때문이다.

특히 승진·창업·결혼·출산 등 선물의 의미나 대상, 목적을 고려한 50여가지 상황별 테마를 가정해 맞춤형 선물 리스트를 선별했다. 또 그룹 통합 멤버십 H포인트의 구매 데이터 분석을 바탕으로 식품·취미·패션·문구 등 요즘 가장 화제가 되는 트렌디한 아이템을 엄선해 고객들에게 추천한다.

현대백화점 무역센터점 더현대 기프트 오프라인 매장에서는 럭셔리·뷰티·식품·라이프스타일 등 다양한 카테고리의 250여종 선물 상품을 한눈에 만나볼 수 있다. 가격 구성도 선물 수요가 가장 높은 5만~10만원대부터 50만원 이상 프리미엄 상품까지 다양하게 선보이고 고급 선물 포장 서비스도 제공할 예정이다.

현대백화점 관계자는 “다음달엔 더현대 기프트 온라인숍을 추가로 오픈하고 연중 상시로 기업 행사나 VIP 고객 선물 등 대량 주문 기업 고객을 위한 온·오프라인 맞춤형 상담 서비스도 선보일 예정”이라며 “온·오프라인을 통틀어 선물 트렌드를 보고 싶을 때 가장 먼저 떠오르는 선물백화점으로서 위상을 공고히 해 나가겠다”고 말했다.

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