‘도라에몽의 아버지’ 쓰토무 애니메이션 감독 별세

일본 인기 애니메이션 <도라에몽> 제작으로 유명한 시바야마 쓰토무 감독이 지난 6일 폐암으로 별세했다고 애니메이션 제작사 아지아도가 17일 밝혔다. 향년 84세.
고인은 영화 <도라에몽> 시리즈를 1980∼2004년에 걸쳐 20년 넘게 감독했고, TV 애니메이션 <도라에몽>의 총괄 디렉터를 담당했으며 <란마 1/2>, <마루코는 아홉살> 등 다수의 애니메이션 작품을 다뤘다.
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입력 2026.03.17 18:16
수정 2026.03.17 18:17펼치기/접기
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일본 인기 애니메이션 <도라에몽> 제작으로 유명한 시바야마 쓰토무 감독이 지난 6일 폐암으로 별세했다고 애니메이션 제작사 아지아도가 17일 밝혔다. 향년 84세.
고인은 영화 <도라에몽> 시리즈를 1980∼2004년에 걸쳐 20년 넘게 감독했고, TV 애니메이션 <도라에몽>의 총괄 디렉터를 담당했으며 <란마 1/2>, <마루코는 아홉살> 등 다수의 애니메이션 작품을 다뤘다.
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