경찰, 항공사 기장 살인사건 신변보호 8명으로 확대··· “첫 사건 이후 안일 대처” 지적도

17일 부산 부산진구에서 일어난 항공사 기장 살인사건과 관련해 경찰과 해당 항공사가 협의를 통해 현직 기장들의 신변보호에 들어간 것으로 확인됐다.

부산경찰청은 17일 모 항공사 직원 8명의 신변보호에 착수했다고 밝혔다. 경찰 등에 따르면 신변보호 대상은 모두 8명으로, 대부분 부산·경남 지역에 거주지를 두고 있다.

경찰은 일반적으로 스마트워치 등을 활용해 신변 보호에 들어가지만, 이번에는 위험성이 크다는 판단에 실제 물리적 보호에 나섰다. 경찰 관계자는 “신변보호 대상자와 형사가 동행하는 형태가 될 것”이라고 말했다. 해당 항공사 관계자는 “보호를 원하는 직원 명단을 취합해 경찰에 전달한 것”이라며 “회사가 이번 사건의 범행 원인과 관련되어 있는지는 알 수 없다”고 말했다.

경찰은 이날 사건 피의자 A 씨(50대)의 추적을 이어가고 있다. 경찰 등에 따르면 A 씨는 항공사 부기장으로 근무하다가 2024년 퇴사했다. A 씨는 자신의 차량을 이용하지 않고, 신용카드 이용 내역이나 휴대전화 사용 등 추적의 증거를 남기지 않고 은신 중인 것으로 알려졌다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 을 통해 A 씨를 추적 중이다.

A 씨는 이날 오전 5시30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에 잠입해 전 직장 동료 B 씨를 흉기로 찔러 숨지게한 혐의를 받는다. B 씨는 항공사 기장이며, A 씨는 같은 항공사 부기장으로 근무한 이력이 있다.

A 씨는 부산 범행 하루 전인 16일 오전 4시30분쯤 경기도 고양시 한 주거지 승강기 앞에서 전 직장동료 C 씨를 뒤에서 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸랐다. C 씨는 강하게 저항해 현장을 벗어난 뒤, 112에 신고했다.

이를 두고 첫 사건 당시 경찰이 안일하게 대응한 것 아니냐는 지적이 나온다. 약 하루의 시간이 있었음에도 A 씨의 다음 범행을 저지하지 못했다는 게 이유다.

경찰 관계자는 “인상착의 대조 등을 통해 용의자를 특정했다”며 “모든 가능성을 열어두고 수사를 진행 중이다”고 말했다.