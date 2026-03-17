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본업은 기본이고 ‘한 명 몫’ 더…홍명보 감독은 ‘멀티’를 원한다

입력 2026.03.17 20:10

수정 2026.03.17 20:11

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(왼쪽부터) 홍현석. 권혁규

(왼쪽부터) 홍현석. 권혁규

중원 자원 부상 도미노 ‘해결책’
여러 포지션 소화 가능한 선수에
월드컵 직전 A매치 선발 우선권

축구대표팀의 월드컵 전 마지막 A매치 소집 명단은 여러 포지션을 소화할 수 있는 선수에게 우선순위가 주어졌다. 2026 북중미 월드컵이 석 달도 남지 않은 시점에서, 부상이나 돌발 변수가 터졌을 때 한 명이 두세 자리를 채울 수 있느냐가 승선의 갈림길이 됐다. 남은 기간 본선 최종 명단 선정 기준도 다르지 않다.

오는 28일 코트디부아르, 다음달 1일 오스트리아와 만나는 평가전은 월드컵 전 마지막 공식 A매치다.

홍명보 축구대표팀 감독은 지난 16일 소집 명단을 발표하고 “아직 최종 명단은 정해진 게 없다. 5월에 가장 좋은 경기력을 보여주는 선수를 뽑아 월드컵에 데려가고 싶다”고 했다.

중원 자원의 부상 도미노가 멀티 포지션의 가치를 끌어올렸다. 홍 감독이 꾸준히 기용해온 수비형 미드필더 박용우(알아인)와 원두재(코르파칸)는 모두 부상으로 월드컵 출전이 불투명하다.

설상가상 공수의 연결고리 황인범(페예노르트)마저 명단 발표 당일 소속팀 경기에서 발등을 밟혀 교체됐다.

홍 감독은 “중앙 미드필더는 월드컵에 가기 전까지 실험이 필요하다”고 했다. 통상 엔트리 26명보다 한 명 많은 27명을 소집한 것도 이 변수와 맞물린다. 황인범의 정밀 진단 결과를 확인한 뒤 합류 여부를 결정하고, 빠지더라도 추가 소집 없이 26명으로 운영하겠다는 판단이 깔린 것으로 보인다.

26명 안에 들어가려면 결국 본업 외의 쓸모를 증명해야 한다. 홍현석(헨트)과 이동경(울산)의 경쟁이 대표적이다. 둘 다 공격형 미드필더가 본업이지만, 홍현석은 중앙 미드필더와 윙 포워드까지 커버할 수 있는 반면 이동경은 역할 범위가 상대적으로 좁다.

홍 감독은 “황인범의 부상 소식이 들려온 상황에서 공격적인 미드필더가 필요했다. 홍현석은 중앙 미드필더와 윙 포워드까지 맡을 수 있어 발탁했다”고 말했다. 수비형 미드필더와 센터백을 겸할 수 있는 권혁규(카를스루에)도 같은 논리로 읽힌다.

9개월 만에 대표팀에 복귀한 양현준(셀틱)은 이 기준이 가장 선명하게 적용된 사례다.

측면 공격수가 본업이지만 셀틱에서 오른쪽 윙백으로 뛰는 시간이 길어지면서, 포백 측면 공격수와 스리백 윙백을 전형에 따라 바꿔 끼울 수 있는 선수가 됐다. 최근 소속팀에서 시즌 6골을 터뜨린 공격력에 윙백 경험까지 더해져 다시 발탁됐다.

옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 미드필더 아닌 수비수로 분류돼 올라온 것 역시, 소속팀에서 왼쪽 윙백 출전이 늘면서 이명재(대전)의 부상으로 비어 있는 왼쪽 사이드백 실험 대상으로 떠올랐기 때문이다.

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