한국거래소 프리마켓 증권가 반발에 연기

9월 중순 개점…시간 10분 단축 노동계 “거래시간 연장 중단을”

한국거래소가 오는 6월 말부터 시행 예정이던 프리·애프터 마켓(개장 전후 거래) 개점 시점을 9월 중순으로 두 달 반 연기하기로 했다.



한국거래소는 오는 6월29일 운영할 예정이던 프리·애프터 마켓 개설 시행일을 오는 9월14일로 연기하기로 결정했다고 17일 밝혔다. 거래소는 “거래시간 연장을 위한 시스템 개발 완성도를 높이고 충분한 테스트 기간 확보가 필요하다는 증권업계 의견을 수용한 조치”라고 말했다.



한국거래소는 또한 당초 오전 7시부터 8시까지 운영될 예정이던 프리마켓 시간을 10분 단축해 오전 7시부터 7시50분까지 하기로 결정했다. 앞서 증권가는 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓 개장 시간(오전 8시) 사이 준비시간이 필요하다고 거래소에 요청해왔다.



프리·애프터 마켓의 변동성 확대 우려에 대해선 정적 VI를 포함한 변동성 완화장치를 강화하고 증권업계 업무 부담 경감을 위해 지점 주문을 제한할 방침이라고 밝혔다.



한국거래소가 이번 조치에 나선 것은 증권가의 반발이 컸기 때문이다.



넥스트레이드가 운영하고 있는 프리·애프터 마켓에선 상장지수펀드(ETF)와 공매도 거래가 불가능하다. 그러나 거래소는 프리·애프터 마켓에서도 차입 공매도와 ETF 거래를 실시한다는 방침이다.



증권사는 ETF의 호가를 지속적으로 제시하는 유동성공급자(LP)의 역할을 하는데, ETF가 프리·애프터 마켓에서도 운영될 땐 증권사의 부담도 커진다. 거래시간과 거래 가능 상품이 늘면서 증권가는 서버 확충 부담도 호소해왔다. 이를 고려해 준비시간을 늘리겠다는 것이 거래소의 계획이다.



노동계는 반발하고 있다. 이날 전국사무금융노조 증권업종본부는 18일 한국거래소에서 증권 거래시간 연장 중단을 위한 결의대회를 열겠다고 밝혔다. 노조 측은 “증권 유관기관을 비롯한 증권노동자들의 삶은 안중에도 없는 거래소가 졸속으로 추진하고 있는 오전 7시 거래시간 연장 계획은 즉시 중단돼야 한다”고 밝혔다.

