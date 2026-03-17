김경수 대 박완수…경남지사 후보 ‘전현직’ 맞붙는다

민주당 이어 국힘도 단수 공천 부산시장 후보 면접 나온 전재수 “의혹 있다면 직 내놓고 출마하겠나”

오는 6월 치러질 경남지사 선거가 국민의힘 소속 박완수 현 지사와 더불어민주당 소속 김경수 전 지사의 양강 구도로 확정됐다. 이재명 정부 첫 해양수산부 장관을 지낸 전재수 민주당 의원은 이날 당 공천관리위원회(공관위)의 부산시장 후보 면접에서 통일교 금품수수 의혹을 부인하며 인물 경쟁력을 강조했다.



국민의힘 공관위는 17일 경남지사 후보로 박완수 현 지사를 단수 공천했다. 공관위는 “박 지사는 풍부한 행정·국정 경험을 바탕으로 우주항공청 설립과 주력 산업 육성을 이끌어왔으며 안정적인 도정 운영 능력을 높이 평가받았다”고 단수 공천한 이유를 설명했다. 박 지사와 공천을 놓고 경쟁한 조해진 전 국민의힘 의원은 공관위 결정을 수용했다.



경남지사 선거는 박 지사와 김 전 지사가 맞붙는 양강 구도로 치러지게 됐다. 앞서 민주당은 지난 5일 “이재명 정부 출범과 함께 (대통령 직속) 지방시대위원장을 맡아 국정 철학은 물론 지역균형발전 이해도가 최고 수준”이라며 김 전 지사를 단수 공천했다. 김 전 지사는 2018~2021년 경남지사를 지냈다.



민주당의 부산시장 유력 후보로 거론되는 전재수 의원은 이날 서울 여의도 당사에서 열린 공관위 면접에서 해수부 장관 당시 성과와 인물 경쟁력을 강조했다. 전 의원은 “해수부와 SK해운·H라인해운 본사의 부산 이전 등 실적으로 부산이 해양 수도로 나아갈 수 있는 강력한 인프라를 구축했다”고 말했다. 그는 부산의 유일한 민주당 지역구 국회의원(3선)이라며 “일할 줄 알고 일을 정말 잘하는 사람”이라고 강조했다.



민주당이 부산시장 후보를 추가 공모하기로 해 전 의원은 이날 면접을 볼 수 있었다. 이재성 전 민주당 부산시당위원장이 예비후보로 등록해 활동하고 있다. 전 의원은 이날 “이 전 위원장에게 기회를 주는 게 온당하다”며 자신을 단수 공천하지 말고 경선을 하자고 공관위에 요구했다. 추가 공모 후 단수 공천이 특혜로 비칠 수 있다는 정치적 부담과 경선을 통한 흥행 효과, 향후 본선 과정에서의 당내 결속 등을 고려한 요구로 풀이된다.



전 의원은 면접 후 기자들과 만나 통일교 금품수수 의혹에 대해 “손톱만큼이라도 의혹이 있다면 딱 하나밖에 없는 부산의 (민주당) 국회의원직을 내놓고 부산시장에 출마할 수 있겠나”라며 사법 리스크에 선을 그었다. 그는 지난해 12월 해당 의혹이 불거지자 해수부 장관직을 사퇴했고 현재 수사 선상에 올라있다.

