창간 80주년 경향신문

로이터 “이란 최고지도자 모즈타바, 휴전 제안 거절···‘미국이 무릎 꿇어야’”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 중재국을 통해 전달된 미국과 긴장 완화와 휴전 제안을 거부하며 미국·이스라엘이 먼저 "무릎을 꿇어야 한다"고 말했다고 로이터 통신이 17일 보도했다.

한편, 주러시아 이란 대사는 미국·이스라엘의 공습으로 부상한 모즈타바 하메네이가 치료를 위해 러시아에 갔다는 최근 보도 내용을 부인했다.

지난달 28일 공습으로 부상한 모즈타바 하메네이는 지난 8일 최고지도자로 선출된 이후 현재까지 공식 석상에 모습을 드러내거나 육성 메시지를 내지 않고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

로이터 “이란 최고지도자 모즈타바, 휴전 제안 거절···‘미국이 무릎 꿇어야’”

입력 2026.03.17 20:36

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란의 신임 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이. 로이터연합뉴스

이란의 신임 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이. 로이터연합뉴스

이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 중재국을 통해 전달된 미국과 긴장 완화와 휴전 제안을 거부하며 미국·이스라엘이 먼저 “무릎을 꿇어야 한다”고 말했다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 보도했다.

익명을 요구한 이란 정부 고위 관계자는 로이터에 모즈타바가 중재국 두 곳에서 전달받은 휴전안을 거절했다고 주장했다.

모즈타바 하메네이는 취임 후 첫 외교 정책 회의에서 미국과 이스라엘을 향한 보복 의지가 “매우 강경하고 단호하다”는 입장을 밝혔다고 이 관계자는 전했다. 다만 그가 이 회의에 직접 참석했는지, 원격으로 참석했는지 여부는 확인되지 않았다.

이 관계자는 “최고지도자는 미국과 이스라엘이 무릎을 꿇고 패배를 인정하며, 그에 따른 배상금을 지불하기 전까지는 평화를 논할 적기가 아니다”라고 강조했다고 말했다.

이란은 결사항전의 뜻을 밝히면서 전쟁을 시작한 미국·이스라엘의 사과와 배상금 지급 등을 휴전 조건으로 내걸어왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁이 곧 끝날 것이라고 공언하면서도 임무를 마무리하기 위해 시간이 더 걸린다는 입장을 내놓고 있다.

로이터는 지난 14일 트럼프 행정부가 전쟁 종식을 목표로 한 중동 동맹국들의 외교적 협상 시도를 거부했다고 보도한 바 있다.

한편, 주러시아 이란 대사는 미국·이스라엘의 공습으로 부상한 모즈타바 하메네이가 치료를 위해 러시아에 갔다는 최근 보도 내용을 부인했다. 지난달 28일 공습으로 부상한 모즈타바 하메네이는 지난 8일 최고지도자로 선출된 이후 현재까지 공식 석상에 모습을 드러내거나 육성 메시지를 내지 않고 있다.

이란 실권자도 반대했다···모즈타바 선출 둘러싼 권력암투 ‘왕좌의 게임’

새로운 이란의 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이(56)의 선출 이면에는 이란 강경 이슬람혁명수비대(IRGC)와 온건파의 치열한 권력 다툼이 있었던 것으로 알려졌다. 모즈타바의 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 뿐 아니라 생전 하메네이가 실권을 넘긴 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장도 모즈타바의 선출에 반대하며 이를 무산시키려 시도한 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603171554001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글