파리협정 목표인 1.5도만 올라도 ‘163일 산불 위험’

김형준 카이스트 교수팀 분석

4도 상승 시 336일 ‘1년 내내’

온난화 가속 땐 지역·계절 불문

위험 기간 더 빨라지고 길어져

기후변화에 따라 과거 봄철에 국한됐던 산불 위험이 겨울철까지 확장하면서 사실상 ‘연중무휴’ 산불이 발생할 것이라는 연구 결과가 발표됐다. 파리협정 목표인 1.5도 상승 시나리오에서도 연 163일이 산불 위험 기간에 해당했다.



김형준 카이스트 문술미래전략대학원 교수팀은 17일 국제환경단체 그린피스의 의뢰로 고해상도 기상 데이터를 활용해 기온 상승 시나리오에 따른 산불 위험도 변화를 분석한 결과 이렇게 나타났다고 밝혔다. 연구팀은 산업화 이전과 비교해 미래 기온이 각각 1.5도, 2.0도, 4.0도 상승한 시나리오별로 일년 중 최초 산불 위험 발생 시점이 얼마나 앞당겨지는지 분석해 산불 위험 기간을 산출했다. 산불 위험일은 기온·습도·풍속·강수량 등 기상 요소와 산림 건조 상태를 종합해 산불 위험 수준을 표현하는 캐나다의 산불위험지수(Fire Weather Index·FWI)가 20을 넘어서는 날로 설정했다. FWI가 20을 넘어서면 불이 쉽게 붙고 빠르게 번질 것으로 예상돼 FWI 20은 국제적 산불 경보 체계의 임계점으로 사용된다.



온난화가 진행될수록 산불 위험 발생 시기는 앞당겨지는 것으로 분석됐다. 산업화 이전 대비 1.5도가 오르면 경북 일부 지역은 1월, 경남권은 2월부터 산불 위험이 시작됐다. 2.0도 오른 시나리오에서는 경북·경남·경기 서부·전남 남부·충북 등이 1~2월부터 산불 위험이 나타났다. 4.0도 오른 시나리오에서는 전국 대부분에서 1~2월부터 산불 위험이 시작됐다. 산업화 이전에는 전국 대부분 지역이 4월에 시작된 산불 위험이 기온 상승에 따라 최대 1~3개월 이상 빨라지는 것이다.



일찍 찾아온 산불 위험은 더 오래 지속했다. 1년 동안 FWI가 20 이상인 일수를 합산한 ‘산불 위험 기간’은 산업화 이전 시나리오에서는 평균 67일, 최대 186일이었지만 1.5도 상승 시나리오에서는 평균 163일, 최대 282일로 각각 100일 가까이 늘어났다. 2.0도 상승 시나리오에서는 평균 202일, 최대 318일로 증가했으며 4.0도 시나리오에서는 평균 214일, 최대 336일로 불어나 사실상 산불 위험이 1년 내내 지속하는 수준에 도달했다.



여름철 장마에 따른 산불 완화 효과도 사라졌다. 여름철 평균 FWI는 산업화 이전(14.55)과 현재(14.70) 15보다 낮은데, 1.5도 증가 시나리오에서는 17.12, 2.0도 시나리오에서는 19.87, 4.0도 시나리오에서는 20.35로 위험 수준을 넘었다. 특히 4.0도 상승 시나리오에서 부산·대전·광주·대구·울산·경남은 산불 위험 기간이 260~340일에 달했다. 연구팀은 “최근까지는 장마 영향으로 6월을 중심으로 일시적인 산불 위험 완화 구간이 존재했지만, 기온 상승이 심화할수록 산불 완화 효과가 약해져 2.0도 상승 시나리오부터는 대부분 사라지는 것으로 나타났다”며 산불이 미래에는 1년 내내, 전국적으로 일어날 것으로 보고 장기적·전국적 차원의 전략을 세울 필요가 있다고 진단했다.

