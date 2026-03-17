‘금품수수 의혹’ 김영환 충북지사 구속 기로

경찰, 증거인멸 우려로 영장 신청

금품수수 의혹으로 경찰 수사를 받아온 김영환 충북지사(사진)가 구속 위기에 놓였다. 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 지사에 대해 청탁금지법 위반·수뢰후부정처사 혐의로 구속영장을 신청했다고 17일 밝혔다. 경찰이 지난해 8월 충북도청 등을 압수수색한 지 7개월 만이다.



김 지사는 지난해 4월과 6월 윤현우 충북체육회장과 윤두영 충북배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹 회장 등으로부터 두 차례에 걸쳐 현금 1100만원을 수수한 혐의를 받고 있다.



김 지사는 2024년 8월 그가 괴산에 소유한 산막 설치, 수리 등 인테리어 비용 2000만원을 윤 회장이 대납하도록 한 의혹도 받고 있다. 그해 말 윤 회장 소유 김치 가공업체가 충북도 스마트팜 사업 대상에 선정됐는데, 김 지사가 대납 대가로 이 과정에 관여했다는 게 경찰 판단이다.



경찰은 김 지사가 사건 관계자들과 진술을 맞추는 등 수사를 방해한 정황이 있다고 보고 증거인멸 우려 등을 이유로 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다. 경찰은 괴산 산막 인테리어를 맡았던 업자 A씨에 대해서도 증거인멸 혐의로 구속영장을 신청했다.



김 지사는 혐의를 부인했다. 김 지사는 이날 충북도청에서 기자회견을 열고 “단돈 1원도 부끄럽게 받은 적이 없으며, 인테리어 비용은 가족들이 정상적으로 송금했다”고 말했다.



김 지사는 “7개월간 (수사를) 끌어왔던 경찰이 컷오프당한 다음날 구속영장을 신청했다”며 “극단적으로는 어제의 컷오프가 오늘을 예견한 것이거나 반대로 컷오프가 되니 구속영장을 신청한 것이 아닌가 하는 생각이 든다”고 주장했다.



김 지사는 이날 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프 결정에 대해서도 법적 대응을 예고했다.



그는 “잘못된 결정을 바로잡기 위해 가처분신청을 포함해 내가 할 수 있는 모든 일을 다 할 것”이라며 “다른 충북도지사 예비후보들과 경선으로 마무리해야 승복할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

