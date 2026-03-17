야외 행사·민원현장서도 용산 ‘AI 동시통역’ 든든

서울 용산구가 외국인 주민과 관광객의 행정 수요에 대응하기 위해 '찾아가는 인공지능 다국어 동시통역 서비스'를 시범 운영한다고 17일 밝혔다.

구는 이용 만족도와 개선 사항을 점검한 뒤 6월 이후 정식 도입 여부와 확대 방안을 검토할 계획이다.

박희영 용산구청장은 "그간 고정된 장소에서만 이용할 수 있었던 통역 서비스를 이제는 행사·축제·민원 현장 어디에서나 활용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 모두가 편리하게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.