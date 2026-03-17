엔비디아 추론용 칩 공개…젠슨 황 “생산 맡은 삼성 생큐!”

올 3분기 출하 예상…새 CPU도 공개하며 AI 에이전트 주도 뜻 황 “내년까지 매출 최소 1500조원”…AI 거품론 우려 불식 의도

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 16일(현지시간) 자사의 추론 전용 인공지능(AI) 칩 ‘그록 3 LPU(언어처리장치)’를 삼성전자가 생산하고 있는 사실을 밝히며 “삼성에 고맙다”고 말했다.



삼성전자가 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급에 이어 비메모리 AI칩까지 위탁생산하며 엔비디아와 AI 반도체 협력을 전방위로 확대하는 모습이다.



황 CEO는 그록 3 LPU 외에 새 중앙처리장치(CPU)도 공개하며 ‘AI 에이전트’ 시대를 주도하겠다는 의지를 드러냈다.



황 CEO는 이날 미국 캘리포니아 새너제이 SAP센터에서 열린 ‘GTC 2026’ 기조연설에서 그록 3 LPU와 관련해 “삼성이 우리를 위해 만들고 있다. 지금 최대한 생산을 빠르게 늘리고 있다. 삼성에 정말 감사하다”고 밝혔다.



그는 그록 3 LPU가 올해 3분기쯤 출하가 시작될 것이라고 했다.



LPU는 속도가 빨라 추론에 특화된 칩이다. 그록 3 LPU는 지난해 말 엔비디아가 핵심 인재와 기술을 영입하는 방식으로 추론용 칩 개발사 그록을 ‘우회 인수’한 이후 나온 첫 결과물이다.



이를 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’ 플랫폼에 통합해 대규모 연산은 그래픽처리장치(GPU)가 담당하되, LPU는 실시간으로 더 많은 토큰(AI의 데이터 처리량) 생성을 맡는다는 구상이다. 거대언어모델(LLM)의 추론 및 답변 속도를 끌어올리는 LPU는 AI가 단순 학습을 넘어 사고·실행까지 하는 AI 에이전트 시대에 핵심 역량으로 주목받고 있다.



특히 삼성전자가 그록 3 LPU 생산을 맡은 사실이 확인되면서 그동안 부진의 늪에 빠져 있던 삼성전자의 비메모리 반도체용 파운드리 사업부가 반등 계기를 마련했다는 관측도 나온다.



또한 이날 취임 후 처음 방한한 리사 수 AMD CEO가 18일 삼성전자 평택캠퍼스를 찾아 전영현 부회장과 한진만 사장을 만날 예정이어서 HBM 외에 파운드리 관련 협력 논의도 이뤄질지 주목된다.



엔비디아는 이날 전력 효율을 개선한 새로운 베라 CPU와 베라 루빈의 뒤를 잇는 차세대 GPU ‘파인만’도 선보였다.



최근 AI 데이터센터 확대로 여러 종류의 컴퓨터 및 소프트웨어가 수행하는 작업을 조율·지휘하는 역할이 중요해지면서, CPU 위상도 차츰 높아지고 있다. 엔비디아는 베라 CPU가 동시 작업수행 능력과 에너지 효율을 높였다고 설명했다.



엔비디아의 이 같은 행보는 구글 등 빅테크들이 자체 추론 칩 개발에 열을 올리는 상황에서 AI 추론 시장을 선점하려는 의도로 풀이된다.



황 CEO는 연설에서 “생성하는 AI가 추론하는 AI로, 추론 AI는 작업을 실행하는 AI가 됐다”며 ‘추론의 변곡점’ 도래를 선언하면서 “AI는 마침내 생산적인 일을 할 수 있게 됐다”고 강조했다.



그러면서 그는 2027년까지 엔비디아가 최소 1조달러(약 1500조원)의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 이는 지난해 말 나온 ‘2026년까지 5000억달러 매출 예상’ 언급보다 훨씬 높은 전망치다. 시장에서 꾸준히 제기되는 ‘AI 거품론’ 우려를 불식하려는 행보로 풀이된다.

