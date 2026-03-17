창간 80주년 경향신문

봄맞이 섬 나들이…물김의 고장 ‘접도’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

19세기 영국 함대를 이끌었던 배질 홀은 푸른 바다 위 점점이 떠 있는 조도군도의 섬들을 보고 "세상의 극치, 지구의 극치"라고 외쳤다고 한다.

18일 EBS 1TV에서 방영되는 <한국기행>은 때묻지 않은 자연이 남은 조도군도를 둘러본다.

군도의 본섬인 진도는 제주도와 거제도에 이어 국내에서 세번째로 큰 섬이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

봄맞이 섬 나들이…물김의 고장 ‘접도’

입력 2026.03.17 21:10

  • 서현희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘한국기행’

한반도 서남단 조도군도에는 봄이 조금 이르게 찾아온다. 154개의 크고 작은 섬들이 모여 있는 이곳은 새들이 모인 모양 같다고 해서 ‘새들의 섬’이라고도 불린다. 19세기 영국 함대를 이끌었던 배질 홀은 푸른 바다 위 점점이 떠 있는 조도군도의 섬들을 보고 “세상의 극치, 지구의 극치”라고 외쳤다고 한다.

18일 EBS 1TV에서 방영되는 <한국기행>은 때묻지 않은 자연이 남은 조도군도를 둘러본다.

군도의 본섬인 진도는 제주도와 거제도에 이어 국내에서 세번째로 큰 섬이다. 진도와 도로로 연결된 작은 섬인 접도는 풍족한 해조류 덕에 전국에서 물김 생산이 가장 활발히 이뤄진다. 봄을 맞은 접도의 항구에서는 매일 아침 물김을 경매하는 모습을 볼 수 있다.

접도에 사는 김호림씨와 그의 아내는 20년 넘게 대를 이어 김양식을 하고 있다. 김씨는 매일 캄캄한 밤이면 바다로 나가 끝없이 이어진 김줄을 걷어 올린다. 한국의 김이 전 세계인의 입맛을 사로잡은 요즘, 부부는 바빠질수록 신바람이 난다고 한다. 오후 9시35분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글