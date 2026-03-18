트럼프 “나토 도움 필요 없다…일본·호주·한국도 마찬가지”

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 나토(북대서양조약기구)와 한국·일본·호주의 도움이 필요 없다고 주장했다. 대부분의 동맹이 호르무즈 해협으로 군함을 보내달라는 요청에 응하지 않자 분노와 실망을 드러낸 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 “미국은 대부분의 나토 ‘동맹’으로부터 테러리스트 정권인 이란에 대한 우리의 군사 작전에 관여하고 싶지 않다는 의사를 전달받았다”고 밝혔다. 그는 “거의 모든 나라들이 우리가 하는 일과 이란이 어떤 형태로든 핵무기를 가져선 안된다는 사실에 강하게 동의하면서도 지원은 하지 않고 있다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 이어 “나는 그들의 거절에 놀라지 않았다”면서 “우리는 매년 수천억달러를 들여 나토를 보호하고 있지만, 그 관계는 일방통행이었다”고 분노를 표했다. 그는 “우리는 그들을 보호하지만, 그들은 우리가 도움을 필요로 하는 때조차 우리를 위해 아무것도 하지 않는다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “하지만 다행히도 우리가 이란의 군사 능력을 초토화시켰기 때문에 우리는 더 이상 그들의 도움을 필요로 하지도, 바라지도 않는다”고 주장했다. 그는 “결코 필요하지 않다!”면서 “일본, 호주, 한국도 마찬가지다”라고 덧붙였다. 그러면서 “세계 최강 국가의 대통령으로서 말하건대, 우리는 그 누구의 도움도 필요하지 않다”고 다시 한번 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 아일랜드 총리와의 정상회담에서도 “나토와 다른 두어 국가에 대해서도 실망했다”며 또 다시 좌절감을 드러냈다. 트럼프 대통령이 나토 회원국 외에 한국과 일본의 파병을 명시적으로 요청해왔다는 점에서 한국과 일본에 대한 실망감을 드러낸 것일 수 있어 보인다.

그는 “내가 전력을 다해 (파병을) 압박했다면 도와줬겠지만, 우리는 그럴 필요가 없었다”면서 “나는 오랫동안 나토가 과연 우릴 위해 나설지 의문이라고 말해왔고, 이번 일은 훌륭한 시험대였다”고 말했다. 이어 “매우 종요한 것은 내 생각에 우리는 우크라이나를 위해 나설 필요가 없었다는 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이달 말로 예정됐던 중국 방문 및 시진핑 중국 국가주석과의 미중 정상회담에 대해선 “우리는 (중국과) 회담 일정을 다시 잡고 있으며, 약 5주 후에 열릴 것으로 보인다”고 밝혔다.