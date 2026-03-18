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본문 요약

조길형 전 충주시장이 국민의힘 소속으로 등록한 충북지사 예비후보 사퇴와 함께 탈당을 시사했다.

국민의힘에 충북지사 후보 공천을 신청한 윤희근 전 경찰청장도 선거운동을 중단하겠다고 밝혔다.

국민의힘 공천관리위원회가 김영환 충북지사를 컷오프한 가운데, 당으로부터 출마를 제안받은 것으로 알려진 김수민 전 의원이 추가로 공천을 신청하면서 반발이 커지고 있다.

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‘충주맨’ 키운 조길형 “충북지사 공천신청 취소…국힘, 제가 있을 곳 아냐”

입력 2026.03.18 07:47

수정 2026.03.18 08:18

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  • 김병관 기자

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조길형 전 충주시장이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

조길형 전 충주시장이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

조길형 전 충주시장이 국민의힘 소속으로 등록한 충북지사 예비후보 사퇴와 함께 탈당을 시사했다. 국민의힘에 충북지사 후보 공천을 신청한 윤희근 전 경찰청장도 선거운동을 중단하겠다고 밝혔다. 국민의힘 공천관리위원회가 김영환 충북지사를 컷오프(공천 배제)한 가운데, 당으로부터 출마를 제안받은 것으로 알려진 김수민 전 의원이 추가로 공천을 신청하면서 반발이 커지고 있다.

조 전 시장은 17일 오후 페이스북에서 “이 당은 저를 인정하지 않으며, 제가 있을 곳도 아닌 것 같다”며 이같이 밝혔다.

조 전 시장은 “저는 지난 13년간 몇 차례 당명이 바뀌고, 대통령 탄핵을 두 번이나 겪으면서도 국민의힘 당원으로서 충실했다”며 “그러나 공천심사도 끝난 후 새치기 접수 등 며칠간의 이해하기 어려운 상황을 보면서 지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없다”고 했다.

그는 “도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 도민들이 아닌 저들이 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일”이라며 “국민의힘에 제출한 공천신청을 취소하겠다. 이 당의 소속으로 등록한 예비후보도 사퇴하겠다”고 했다.

조 전 시장은 “물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 그렇게 작별을 고한다. 낭만주의자가 견디기에는 어지러운 시절”이라고 적었다.

국민의힘에 충북지사 공천 신청을 한 윤희근 전 경찰청장도 페이스북을 통해 “일체의 선거운동을 중단하고 숙고의 시간을 갖겠다”며 “길지 않은 시간이었지만 함께해주시고 저를 응원하고 지지해주셨던 분들의 말씀을 듣겠다”고 밝혔다.

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