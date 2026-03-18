[속보] 2월 취업자수 23만4000명↑···20만명 대 회복

2월 취업자수가 5개월 만에 가장 크게 늘면서 20만명대 증가폭을 회복했다.

국가데이터처가 18일 발표한 ‘2월 고용동향’을 보면, 2월 취업자수는 2841만3000명으로 전년대비 23만4000명 늘었다.

취업자수 증가폭은 지난해 9월(31만2000명) 이후 5개월 만에 가장 크다. 지난 1월(10만8000명) 증가폭이 13개월 만에 최소치를 기록했으나 석 달 만에 20만명대 증가폭을 회복했다.

15세 이상 고용률도 61.8%로 전년대비 0.1%포인트 상승했다.

60세 이상 취업자수가 28만7000명 늘며 전체 증가세를 주도했다. 30대와 50대도 각각 8만6000명, 6000명씩 취업자수가 늘었다. 다만 20대 취업자수는 전년대비 16만3000명 감소했다.

업종별로 보면 보건업 및 사회복지 서비스업 취업자수가 28만8000명 늘었다. 운수 및 창고업(8만1000명)과 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(7만명)도 취업자수가 큰 폭으로 증가했다.

쉬었음 인구는 272만4000명을 기록했다.