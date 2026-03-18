고등학생 30% “10분 이상 집중해서 글 읽기 힘들어”···절반 이상은 ‘습관적 숏츠 시청’

고등학생 10명 중 3명은 긴 글을 10분 이상 집중해서 읽는 데 어려움을 겪는 것으로 조사됐다.

18일 진학사가 지난달 2일부터 11일까지 전국 고등학생 3525명으로 대상으로 한 설문조사 결과를 보면 응답자 30.6%가 ‘길게 읽어야 하는 글을 10분 이상 집중해서 읽는 게 힘들다고 느낀 적이 많다’고 답했다. ‘아니다’라고 답한 이는 41%에 머물렀다.

학생 10명 중 6명은 숏폼 콘텐츠를 습관적으로 접하고 있었다. ‘특별한 목적 없이 습관적으로 유튜브 숏츠나 릴스를 켜는 편’이라는 제시문에 ‘그렇다’고 답한 학생은 35.8%, ‘매우 그렇다’는 22.1%였다. ‘전혀 아니다’라고 답한 학생은 4.6%에 불과했다.

학생들은 숏폼 콘텐츠 시청 시간이 예상보다 길어진다고 답해 시청 절제에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 학생 절반 이상(51.6%)은 ‘숏폼 시청 절제가 대체로 가능하지만 가끔 생각보다 길어진다’고 답했다. 10명 중 2명은 ‘멈추고 싶어도 자주 길어진다’고 했고, ‘통제가 어렵다’고 답한 이는 6.8%였다.

성평등가족부의 2024년 청소년 매체이용·유해환경 실태조사 결과 청소년들이 가장 많이 사용한 매체는 숏폼 콘텐츠(94.2%)였다. 중·고등학생은 인터넷·모바일 메신저-숏폼 콘텐츠 순으로 이용률이 높았고, 초등학생은 숏폼 콘텐츠 이용률이 가장 높았다.

우연철 진학사 입시전략연구소 소장은 “숏폼 중심의 미디어 이용이 늘어나면서 뇌가 짧고 강한 자극에만 익숙해지는 현상이 심화되고 있다”며 “학습 집중력을 회복하기 위해선 공부 시간만이라도 스마트폰을 물리적으로 멀리하고 의독적으로 교과서나 신문 기사 등 긴 글을 끝까지 읽어내는 훈련을 병행하는 것이 중요하다”고 말했다.