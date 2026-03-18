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본문 요약

이란의 보복 공격에 큰 피해를 입고 있는 걸프 지역 국가 아랍에미리트연합가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 국제 안보 공조 요청에 동참할 의사를 드러냈다.

안와르 가르가시 UAE 대통령 외교 보좌관은 17일 미국 싱크탱크인 외교협회가 주최한 온라인 행사에 참석해 호르무즈 해협의 안전과 보안을 보장하기 위해 미국이 주도하는 국제적 노력에 동참할 수 있다고 말했다.

가르가시 보좌관은 "호르무즈 해협의 안전과 안보를 확보하는 데 있어 우리가 다른 국가들과 협력하는 역할을 할 수 있다고 생각한다"면서 "미국뿐만 아니라 아시아 국가들, 이 지역 국가들, 그리고 유럽 국가들의 책임"을 거론했다고 블룸버그 통신은 전했다.

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동맹 외면 속···UAE, 트럼프 제안 ‘호르무즈 호위’에 동참 의지

입력 2026.03.18 08:54

  • 조문희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

안와르 가르가시 아랍에미리트연합(UAE) 대통령 외교 보좌관. 로이터연합뉴스

안와르 가르가시 아랍에미리트연합(UAE) 대통령 외교 보좌관. 로이터연합뉴스

이란의 보복 공격에 큰 피해를 입고 있는 걸프 지역 국가 아랍에미리트연합(UAE)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 국제 안보 공조 요청에 동참할 의사를 드러냈다.

안와르 가르가시 UAE 대통령 외교 보좌관은 17일(현지시간) 미국 싱크탱크인 외교협회(CFR)가 주최한 온라인 행사에 참석해 호르무즈 해협의 안전과 보안을 보장하기 위해 미국이 주도하는 국제적 노력에 동참할 수 있다고 말했다.

가르가시 보좌관은 “호르무즈 해협의 안전과 안보를 확보하는 데 있어 우리가 다른 국가들과 협력하는 역할을 할 수 있다고 생각한다”면서 “미국뿐만 아니라 아시아 국가들, 이 지역 국가들, 그리고 유럽 국가들의 책임”을 거론했다고 블룸버그 통신은 전했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부총리 겸 외무장관과 전화 통화를 했다고 국무부가 보도자료를 통해 밝혔다. 루비오 장관은 이란의 무차별적인 UAE 공격으로 사망한 이들에 대한 애도를 표했으며, UAE의 안보에 대한 미국의 공약을 재확인했다고 토미 피곳 국무부 수석부대변인이 전했다.

미국과 걸프 지역 국가인 UAE가 적극 공조에 나서는 모습으로 풀이된다. UAE는 미국·이스라엘과 이란 사이에 벌어진 이번 전쟁으로 걸프 지역에서 가장 큰 피해를 입은 국가로 꼽힌다.

영국 국제문제전략연구소는 UAE가 이란으로부터 1936기의 미사일·드론 공격을 받았으며, 이는 이란이 이스라엘을 향해 쏜 발사체보다 훨씬 많다고 분석한 바 있다. UAE 국방부는 이란발 발사체의 90% 이상을 요격한다고 발표하고 있으나, 이날까지 8명이 사망하고 140여명이 다쳤다.

앞서 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 내 선박 통행을 보장하기 위해 보호가 필요하다며 여러 국가에 군함 파견 등을 요청했으나 한국·일본을 비롯한 유럽과 아시아 동맹국들로부터 긍정적 답변을 얻지 못했다. 트럼프 대통령은 이날 SNS에서 “미국은 대부분의 나토 ‘동맹’으로부터 테러리스트 정권인 이란에 대한 우리의 군사 작전에 관여하고 싶지 않다는 의사를 전달받았다”면서 “우리는 더 이상 그들의 도움을 필요로 하지도, 바라지도 않는다”고 말했다.

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