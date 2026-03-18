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호르무즈 안 돕는 유럽에···측근 “트럼프, 그렇게 화난 것 처음 봐”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 린지 그레이엄 연방 상원의원이 유럽 동맹의 호르무즈 해협 파병 거부로 트럼프 대통령이 엄청나게 화가 난 상태라고 전했다.

그레이엄 의원은 17일 엑스에서 "방금 대통령과 통화하면서 호르무즈 해협의 원활한 통행을 위해 유럽 동맹국이 자산 제공을 꺼리는 문제에 대해 이야기를 나눴다"면서 "살면서 그가 이렇게 화가 난 것은 평생 처음 본다"고 밝혔다.

그레이엄 의원은 중대한 사안인 만큼 자신도 대통령의 분노에 공감한다면서 호르무즈 파병은 "미국보다 유럽에 이익이 되는 일"이라고 주장했다.

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호르무즈 안 돕는 유럽에···측근 “트럼프, 그렇게 화난 것 처음 봐”

입력 2026.03.18 09:07

수정 2026.03.18 10:17

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  • 조문희 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 린지 그레이엄 연방 상원의원(공화·사우스캐롤라이나)이 유럽 동맹의 호르무즈 해협 파병 거부로 트럼프 대통령이 엄청나게 화가 난 상태라고 전했다.

그레이엄 의원은 17일(현지시간) 엑스에서 “방금 (트럼프) 대통령과 통화하면서 호르무즈 해협의 원활한 통행을 위해 유럽 동맹국이 자산 제공을 꺼리는 문제에 대해 이야기를 나눴다”면서 “살면서 그가 이렇게 화가 난 것은 평생 처음 본다”고 밝혔다.

그레이엄 의원은 중대한 사안인 만큼 자신도 대통령의 분노에 공감한다면서 호르무즈 파병은 “미국보다 유럽에 이익이 되는 일”이라고 주장했다.

그레이엄 의원은 “핵무기를 보유한 이란은 크게 문제가 되지 않으며 핵폭탄 보유를 막기 위해 군사작전을 벌이는 것은 우리(미국) 문제지 자기들 문제가 아니라고 생각하는 동맹의 오만함은 도저히 용납할 수 없을 정도”라면서 이란의 핵보유 저지를 위한 유럽의 대응은 “처참한 실패로 판명됐다”고 비난했다.

그레이엄 의원은 그러면서 호르무즈 해협 통행에 지원이 제공되지 않을 경우 유럽과 미국에 광범위하고 심대한 파장이 초래될 것이라고 경고했다. 그는 “나는 동맹을 지지하는 데 있어 매우 적극적이지만 이처럼 진정한 시험의 순간에는 동맹의 가치를 다시 생각하게 된다”면서 “이렇게 느끼는 상원의원이 나뿐만은 아닐 것”이라고 했다.

그레이엄 의원의 게시물은 북대서양조약기구(나토) 회원국인 유럽 동맹에 초점이 맞춰져 작성됐다. 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 군함 파견을 요청하며 거론한 한국, 일본 등 아시아 동맹은 거론되지 않았다.

트럼프 대통령은 이날 SNS를 통해 나토 회원국 대부분이 이란 상대 군사작전에 관여하기를 거부했다면서 한국과 일본을 포함해 “누구의 도움도 필요하지 않다”고 불만을 표했다.

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